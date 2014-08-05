رياض المالكي: نبذل جهدنا لإحالة إسرائيل للجنائية الدولية

مبنى المحكمة الجنائية الدولية (Getty-أرشيف)

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الثلاثاء إنه ينبغي إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإن السلطات الفلسطينية تستعد للانضمام إلى المحكمة.

وأضاف بعد اجتماعه بممثلي الادعاء في المحكمة "يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من تطبيق العدالة على مرتكبي جرائم الحرب". وتابع أن هناك أدلة واضحة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وصرح المالكي للصحفيين بأن حكومته تبذل جهودا من أجل عضوية فلسطين بالجنائية الدولية، وهي خطوة تعطي المحكمة صلاحية النظر في الجرائم التي اقترفتها إسرائيل بالأراضي الفلسطينية.

وتأتي تلك التصريحات متزامنة مع اتهامات من منظمات حقوقية دولية عديدة لإسرائيل بارتكابها جرائم حرب أثناء عدوانها على غزة الذي أسفر عن استشهاد 1946 شخصا من بينهم 401 طفل و9370 جريحا غالبيتهم الساحقة مدنيون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان المالكي قد طلب من الأمم المتحدة الشهر الماضي وضع حد لحصانة إسرائيل وإفلاتها من العقاب، وقال إنها يجب أن تحاسب على جرائمها.

وأطلقت الأمم المتحدة تحقيقا الأسبوع الماضي في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال عدوانها على غزة الذي استمر حوالي شهر.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، وهي تعتبر الملاذ الأخير لتحقيق العدالة.

ولم توقع إسرائيل على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وليست عضوا فيها، ولكن يمكن منح الصلاحية بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غير أن الولايات المتحدة حليفة إسرائيل قادرة على تعطيل مثل هذا الاقتراح. ويمكن للمدعي العام للمحكمة أن يحرك الدعوى من تلقاء نفسه.

وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الاثنين إن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب في عدوانه الأخير على غزة.