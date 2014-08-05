تشكيل جيش أسود الشرقية في القلمون

بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً، تعلن فيه مجموعة من الألوية والفصائل العسكرية التي انسحبت من محافظة دير الزور شرق سوريا, عقب سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على مناطق واسعة من المحافظة دير الزور, عن توحدها وتشكيل جيش أسود الشرقية في القلمون على الحدود السورية اللبنانية بريف دمشق.

وجاء في البيان, "نظراً لما يمر به بلدنا الحبيب من أحداث وتطورات، وظهور جماعة أثرت على مسار الثورة، وأفسدت المشروع الإسلامي، وكفرت المسلمين، وخاضت بدمائهم باسم الدين، والدين منهم براء، وساهموا في تأخير النصر، ومن واجبنا الشرعي والثوري أن نتصدى ونقاتل كل من أراد أن يعبث بأمن بلدنا الحبيب وأهله".

وأضاف البيان المصور, "لذلك نعلن نحن الألوية والفصائل التالية (جبهة الأصالة والتنمية – لواء الفتح – لواء ابن القيم – لواء الأحواز – لواء درع الأمة – لواء عمر المختار – لواء القادسية – كتيبة الحمزة – كتيبة أحفاد عائشة – تجمع عبد الله بن الزبير – بيارق الشعيطات – كتيبة أبو عبيدة ببن الجراح) ، عن تشكيل جيش أسود الشرقية.

وختم البيان بالقول," ندعو كل حر يهمه أمر الدين والوطن، إلى الالتحاق بنا لتوحيد الجهود، وتحقيق النصر، ونعاهد الله أن نتابع القتال لإعلاء كلمة لا إله إلا الله بحق، وإسقاط هذا النظام الصفوي الفاجر، محكمين شرع الله، على منهاج النبوة، وأن نرجع في كل أمرنا إلى العلماء الربانيين، الذين زكتهم أفعالهم وشهد لهم الناس".