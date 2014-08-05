السيسي يطلق مشروعا لحفر قناة سويس جديدة

سفينة شحن عملاقة تعبر قناة السويس (أرشيف-Getty)

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء مشروعا لحفر قناة سويس جديدة موازية للقناة الحالية قال إنه سينفذ خلال عام وذلك بتكلفة أربعة مليارات دولار.

وظهر السيسي على شاشة التلفزيون الرسمي وقد ضغط على زر إيذانا ببدء أعمال الحفر وشارك عدد من الشبان والبنات في عمليات حفر رمزية في الرمال.

وقال في كلمة قصيرة قبل الضغط على الزر "نأذن نحن عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا إضافيا للخير في مصر ولشعبها العظيم وللعالم أجمع، حفظ الله مصر وشعبها، إن شاء الله نفتتح القناة السنة القادمة".

وفي حفل بهذه المناسبة سبق إطلاق المشروع بمدينة الإسماعيلية قال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش إن القناة الجديدة ستكون بطول 72 كلم وستتكلف أربعة مليارات دولار وتأتي في إطار مشروع للتنمية في منطقة القناة الحالية.

وأضاف "قناة السويس الجديدة موازية للقناة الحالية بإجمالى طول 72 كلم منها 35 كلم حفرا جافا و37 كلم توسعة وتعميق (للتفريعة الحالية)".

ويبلغ طول قناة السويس حوالي 190 كلم الأمر الذي يجعل القناة الجديدة فرعا للقناة الأصلية بطول 72 كلم.

وقال مميش إن المشروع سيتيح مليون فرصة عمل للمصريين وإن تحالفات شركات محلية وأجنبية ومكاتب خبرة عالمية ستشارك في تنفيذه.

وقال السيسي في كلمة ألقاها قبل إطلاق المشروع إن تمويل حفر قناة السويس الجديدة سيكون من عائدات أسهم تطرح على المصريين وحدهم، مشيرا إلى حساسية المصريين تجاه الملكية الأجنبية للقناة التي أممها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1956 الأمر الذي أشعل حربا بين مصر وكل من بريطانيا وفرنسا شاركت فيها إسرائيل إلى جانب الدولتين الأوروبيتين.

وقال مميش "حفر القناة الجديدة مع تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس من شأنه جعل مصر مركزا صناعيا وتجاريا ولوجستيا عالميا ويجعلها قبلة للاقتصاد وحركة التجارة العالمية وسيزيد من فرص الاستثمار الوطنى والأجنبى وسيزيد من الدخل القومى المصرى والعملة الصعبة ويضاعف من دخل قناة السويس".

وستشرف على إنشاء المشروع لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب.

وقناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا وتدر إيرادات تبلغ حوالي خمسة مليارات دولار سنويا مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

وقال مميش إن الفترة المقدرة لإنجاز المشروع ثلاث سنوات لكن السيسي حدد للقوات المسلحة في كلمته التي تلت كلمة رئيس هيئة قناة السويس في الحفل الذي سبق إطلاق المشروع عاما واحدا اعتبارا من يوم الثلاثاء لإنجاز الحفر.

وقال مخاطبا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة ورئيس الهيئة الهندسية اللذين حضرا الحفل "بعد عام نفتتح المشروع الجديد".

وأضاف أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس سيكون "تحت إشراف القوات المسلحة". وقال إن القوات المسلحة ستنفذ منفردة جزءا من المشروع لم يحدده.

وكانت مصادر حكومية وعسكرية قالت الأحد إن الاختيار وقع على اتحاد شركات يضم القوات المسلحة وشركة دار الهندسة لإقامة المشروع وهو منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين.

لكن لم يعلن رسميا إلى الآن عن التحالف الذي سينفذ المشروع الذي وصف مميش إطلاقه بأنه "حدث تاريخي هام" مضيفا "نحن مقبلون على حقبة اقتصادية جديدة في تاريخ مصر… من أجل عيشة كريمة وحياة أفضل يستحقها هذا الشعب".

ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر وتشهد البلاد انقطاعا التيار الكهربي لساعات يوميا حتى في الأحياء الراقية بالقاهرة بسبب نقص إمدادات الطاقة.

وكرر السيسي اليوم نداءات أطلقها من قبل للمصريين من أجل أن يتبرعوا لصندوق قال إن حصيلته يجب أن تكون مائة مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنمية لكن يبدو أن حصيلة الصندوق لم تتجاوز بضعة مليارات بحسب صحف محلية.