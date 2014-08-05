الأمم المتحدة:الآلاف فروا من تنظيم الدولة الإسلامية في سنجار

قالت الامم المتحدة إن عشرات الآلاف فروا من هجوم شنه مقاتلو تنظيم الدولة الاسلامية فى بلدة سنجار بشمال العراق أمس الأول.

وحقق تنظيم الدولة الاسلامية تقدما في ثلاث بلدات وصولا إلى سد الموصل وهو أكبر سد في العراق ومصدر رئيسي للكهرباء.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان لها أن "العدد المحدد للنازحين على جبل سنجار غير معروف. لكن تقارير تشير إلى أن حوالي 53 ألف إلى 50 ألف شخص نزحوا في تسعة مواقع وتحاصرهم عناصر مسلحة من تنظيم الدولة الاسلامية.. هناك تقارير يجري التحقق منها بأن اطفالا يموتون من نقص الماء وغيره من المستلزمات الأساسية بين أولئك المحاصرين."

وأشارت إلى أن نحو 30 ألف معظمهم نساء وأطفال تمكنوا من الوصول الي محافظة دهوك في إقليم كردستان ومن المتوقع أن يصل المزيد في الأيام المقبلة.

في حين يجري الجيش العراقي تقييما لإسقاط جوي محتمل لمساعدات انسانية فوق الجبل.

وأفاد نشطاء عراقيون أن عناصر تنظيم "الدولة" يسيطرون على طرق جبل سنجار ويهاجمون العائلات على الطرق المؤدية إلى بلدة سنجار ومعبر ربيعة الحدودي السوري.

من جهته، أمر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني بتحريك عشرة آلاف مقاتل من البيشمركة لاستعادة مناطق خسرتها قواته في محافظة نينوى إثر معارك دامية مع عناصر تنظيم " الدولة الاسلامية".

وشدد برزاني على أنه سيحاسب بشدة قادته الميدانيين الذين تهاونوا حسب وصفه في ردع الجماعات المسلحة وأفسحوا المجال أمام مسلحي الدولة الاسلامية للسيطرة على نواحي وأقضية ربيعة وزمار وسنجار التي كانت تخضع لسيطرة قوات حرس الإقليم.

يشار إلى أن معبر ربيعة ذاته شهد يوم الاثنين اشتباكات عنيفة بين مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية ومقاتلي البشمركة الأكراد.