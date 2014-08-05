استقالة وزيرة بريطانية جراء سياسة الحكومة تجاه غزة

أعلنت وزيرة الدولة البريطانية سعيدة وارسي، أول امرأة مسلمة تتولى هذا المنصب في بريطانيا، استقالتها الثلاثاء في تغريدة على تويتر قالت فيها إنه لم يعد بوسعها "تأييد سياسة الحكومة" من النزاع الدائر في غزة.

وقالت البارونة سعيدة وارسي وزيرة الدولة لشؤون الجاليات والمعتقدات, "بأسف عميق كتبت هذا الصباح إلى رئيس الوزراء لأقدم له استقالتي. لم يعد بإمكاني دعم سياسة الحكومة إزاء غزة".

سعيدة وارسي سياسية من أصل باكستاني عينت في أيلول / سبتمبر 2012 وزيرة دولة في وزارة الخارجية وسكرتيرة دولة لشؤون الجاليات والمعتقدات. كما أنها مكلفة كل القضايا المتعلقة بأفغانستان وباكستان وبنغلاديش وآسيا الوسطى وحقوق الإنسان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية, كما يوضح الموقع الالكتروني للحكومة على الإنترنت. ومكلفة أيضاً في كل القضايا المتعلقة بوزارة الخارجية في مجلس اللوردات، الشيوخ في البرلمان البريطاني.

وكانت سعيدة وارسي رئيسة لحزب المحافظين ووزيرة دولة بلا حقيبة. وهي أيضا عضو في مجلس اللوردات.

ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة دافعت لندن عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها داعية في الوقت نفسه إلى رد "متناسب". كما أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الإثنين أن الأمم المتحدة كانت "على حق" في إدانة القصف الإسرائيلي لمدرسة تابعة للأمم المتحدة في غزة, ما أدى إلى استشهاد عشرة فلسطينيين.

وقد تعرض كاميرون، لانتقادات حادة في الأيام الأخيرة من المعارضة العمالية التي تلومه على عدم اتخاذ موقفاً أكثر صرامة حيال إسرائيل.

وتم الاتفاق مساء الإثنين على هدنة بين إسرائيل وحماس برعاية مصر في اليوم الثامن والعشرين من الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع, والتي خلفت منذ 8 تموز / يوليو أكثر من 1850 شهيداً فلسطينياً وأكثر من تسعة آلاف جريح ومعظم الضحايا من المدنيين. فيما قتل من الجانب الإسرائيلي 64 جندياً وثلاثة مدنيين أحدهم عامل اجنبي.