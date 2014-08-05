إسرائيل تسحب أخر قواتها من قطاع غزة

دخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ عند الثامنة من صباح الثلاثاء بعد موافقة المقاومة الفلسطينية وإسرائيل على اقتراح مصري بتهدئة مدتها اثنتان وسبعون ساعة.

وأفاد مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي قد سحب أخرجنوده وآلياته من قطاع غزة بعد ساعتين على بدء الهدنة.

حيث قال المتحدث العسكري الإسرائيلي بيتر ليرنر إن القوات البرية الإسرائيلية انسحبت بشكل كامل من قطاع غزة قبل الموعد المقرر لبدء التهدئة، وأوضح أن تلك القوات ستعيد الانتشار في مواقع دفاعية خارج القطاع.

من جهتها، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من خمسة وعشرين صاروخا، سقط معظمها على مناطق حدودية مع قطاع غزة، وأخرى على عسقلان وأسدود وجان يافني وكريات ملاخي ومدينة ريشون لتسيون الواقعة جنوب القدس، وذلك قبل دقائق من دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وقد تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطينية من انتشال عدد من الجثث من المنطقة الشرقية في مدينة رفح، جاء ذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة التي اجتاحتها قبل خمسة أيام.

من جانب آخر، تناقلت محطات الإذاعة الإسرائيلية اليوم أخبار تؤكد استكمال القوات البرية الإسرائيلية مهمتها الرئيسية في غزة وهي "تدمير الأنفاق" حسب قولهم ، وأضافت أن 32 على الأقل من الأنفاق وعشرات من الخنادق جرى تحديد مواقعها ونسفها قبل بدء سريان الهدنة.

دولياً، رحبت الولايات المتحدة باتفاق التهدئة، وحملت حماس مسؤولية الالتزام به وقال مساعد مستشار الأمن القومي الأمركي توني بلينكن إن أي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار "يجب أن ينطلق من أمن إسرائيل وأن يجد حلا للصواريخ التي تطلق من غزة على إسرائيل وللأنفاق التي حفرتها حماس بين القطاع وإسرائيل". كما أكد أن الاتفاق يجب أن يضمن في المقابل "تنمية غزة كي يتمكن السكان من العيش في ظروف مختلفة".