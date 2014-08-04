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370 قتيلاً في زلزال ضرب جنوب غرب الصين

4/8/2014
أدى زلزال بقوة 6.3 درجات بمقياس ريختر ضرب الأحد منطقة جبلية بإقليم يونان جنوب غرب الصين إلى مقتل نحو 370 شخصاً وإصابة حوالي 1800 آخرين بجروح، كما تسبب في انهيار عدد من المباني.

 وقالت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن الحكومة أرسلت الآلاف من أفراد الشرطة والجنود وعمال الإطفاء إلى موقع الزلزال الذي أدى إلى انهيار أكثر من 12 ألف منزل وتضرر 30 ألفاً. وأضافت أن الزلزال هو الأشد الذي يضرب المنطقة منذ قرن.

 ومن جانبه زار رئيس الوزراء لي كه تشيانغ المنطقة المنكوبة الإثنين, وحث على عملية إنقاذ سريعة للمفقودين والمحاصرين تحت الأنقاض.

 وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على عمق بسيط بلغ أقل من 1.6 كيلومتر.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن سكان منطقة يونان شعروا بقوة الزلزال الذي وقع في حدود الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي (8:30 بتوقيت غرينتش) كما شعر به السكان في إقليمي قويتشو وسيتشوان المجاورين.

وكثيراً ما تضرب الزلازل هذه المنطقة من الصين، حيث أدى زلزال ضرب إقليم سيتشوان الواقع في جنوب غرب الصين عام 2008 إلى مقتل نحو سبعين ألف شخص.

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