مقتل إسرائيلي جراء هجوم بحفار في القدس

الحافلة التي هوجمت ترقد على جانبها الأيمن (رويترز)

قتل إسرائيلي وأصيب أربعة آخرون بجروح الاثنين جراء هجوم بحفارة يقودها شاب فلسطيني وقلب حافلة إسرائيلية في القدس الشرقية. ووقع الحادث على خط التماس بين القدس الشرقية والغربية، بينما تقوم إسرائيل بعدوان عسكري موسع على قطاع غزة قتل بسببه 1946 فلسطينيا ثلثهم تقريبا من الأطفال.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الحفار اصطدم بحافلة مما أدى إلى انقلابها على جنبها الأيمن وهو ما دفع رجلي شرطة كانا في المكان إلى إطلاق النار على سائق الحفار وهو ما أدى إلى احباط ما وصفوه بـ"هجوم إرهابي".

وصرح قائد شرطة القدس يوسي بارينتي للصحفيين في موقع الهجوم "اصطدم بحافلة مما أدى الى انقلابها وإصابة ثلاثة أشخاص كانوا على متنها بجروح طفيفة"، وأشار إلى أن الحافلة كانت خالية تقريبا وقت الحادثة.

وأضاف لقد "كان هناك رجلا شرطة في المنطقة وسارعا بالخروج من سيارتهما وأطلقا النار تجاه سائق الحفار وهو ما أدى إلى مقتله".

من جهته قال زاكي هيلر المتحدث باسم خدمات الإسعاف الإسرائيلية لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" لقد "دهست الجرافة رجلا يبلغ من العمر 25 عاما مما أادى الى مقتله". وأوضح أن "سائق الحافلة أصيب بجروح تتراوح ما بين الخفيفة والطفيفة"، مشيرا إلى أن أربعة أشخاص أصيبوا جراء الحادث الذي وصفته الشرطة الإسرائيلية "بالهجوم الإرهابي".

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا سمري أن سائق الحفارة فلسطيني من حي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة، وأن الإسرائيلي القتيل يهودي يقيم في القدس.

ورأت مراسلة لوكالة الأنباء الفرنسية في موقع الحادث جثة الشاب الفلسطيني ملقاة على الأرض مغطاة بكيس أبيض وسجادة صلاة، بينما بدا الزجاج الأمامي للحفار محطما تماما ومليئة بالدماء.

وتجمع عشرات الإسرائيليين في موقع الهجوم مرددين هتافات معادية للعرب، بينما قامت الشرطة الإسرائيلية بإجلاء عشرات العمال الفلسطينيين من موقع بناء قريب من الحافلة حاول بعض الإسرائيليين مهاجمتهم.

وتزايد التوتر في القدس على مدى الشهر المنصرم بسبب العدوان على غزة ومقتل فتى فلسطيني حرقا في المدينة بيد مهاجمين إسرائيليين في ما قيل أنه هجوم انتقامي لمقتل ثلاثة شبان إسرائيليين خطفوا في الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن ضباط شرطة أطلقوا الرصاص على السائق وقتلوه. وأظهرت لقطات تلفزيونية جثة الرجل مدلاة من مقصورة السائق.

بدوره قال وزير الأمن الداخلي إسحق أهارونوفيتش إن حرب غزة المندلعة منذ حوالي أربعة أسابيع زادت أيضا المخاوف من هجمات في المدن الإسرائيلية.

وأضاف أهارونوفيتش للقناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي "من لحظة بدء القتال في الجنوب أدركنا أن مثل هذا الحادث لمهاجم وحيد يمكن أن يقع ومثل هذه الهجمات بالجرافات معتادة في القدس".

وتابع أنه "يجري استجواب كل عائلة "السائق".. نريد أن نعرف من أرسله وما إن كان عمل فردي أم إنه ينتمي إلى شبكة، كل تلك الأمور يجري فحصها" والتأكد منها.

وفي حادثين في يوليو 2008 صدمت جرافتا بناء يقودهما فلسطينيان حافلات ومشاة إسرائيليين مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص. وفي كلا الحادثين قتل المهاجمون بالرصاص.

وبعد ذلك بثلاث سنوات صدم سائق شاحنة عربي سيارات ومشاة في تل أبيب مما أدى إلى مقتل شخص واحد فيما قالت الشرطة إنه كان هجوما متعمدا، وقبضت الشرطة الإسرائيلية على السائق وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد.