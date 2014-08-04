معارك بين الجيش اللبناني ومسلحين بعرسال الحدودية

تدور معارك عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين الإثنين في محيط بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، تزامناً مع نزوح المئات من البلدة جراء المعارك.

واندلعت المعارك بعد توقيف الجيش اللبناني السبت الماضي لقيادي مرتبط بتنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث أسفرت عن مقتل عشرة عسكريين بينهم ضابط برتبة مقدم، في حين فقد الاتصال مع 13 جندياً، إضافة إلى عدد غير محدد من عناصر قوى الأمن الداخلي اقتادهم المسلحون من فصيلتهم الواقعة في داخل عرسال.

وفي الساعات الأولى من صباح الإثنين، غادر مئات الأشخاص البلدة على متن سيارات وشاحنات صغيرة, مستفيدين من تراجع حدة المعارك لبعض الوقت.

وقام مسلحون يعتقد أنهم من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، بمحاصرة حواجز للجيش والهجوم عليها في محيط عرسال، بعد اعتقال أحمد عماد جمعة.

وأكد الجيش إن جمعة مرتبط بجبهة النصرة، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريطاً مصوراً له يعلن فيه "البيعة" لزعيم تنظيم "الدولة الاسلامية" أبو بكر البغدادي.

كما قام المسلحون باقتحام فصيلة لقوى الأمن الداخلي داخل عرسال واقتادوا عناصرها، بحسب المصادر الأمنية, والتي أكدت أن ثلاثة مدنيين قتلوا في عرسال منذ السبت، إثنان منهما على يد المسلحين لدى محاولتهما منع اقتحام الفصيلة الأمنية، وثالث برصاص قناص مجهول المصدر.

وتتشارك عرسال حدوداً طويلة مع جرود منطقة القلمون السورية التي يتحصن فيها مسلحون لجؤوا من قرى وبلدات القلمون التي سيطرت على معظمها القوات السورية وحزب الله اللبناني في نيسان / أبريل الماضي. ولا تزال معارك عنيفة تدور بين الطرفين في الجرود والمغاور الطبيعية المنتشرة فيها.

يذكر أن بلدة عرسال تستضيف عشرات آلاف اللاجئين السوريين الذين هربوا من النزاع المستمر في بلادهم منذ أكثر من ثلاثة أعوام.