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لبنان: لا حلول سياسية مع المتشددين بعرسال

4/8/2014
تمام سلام رئيس وزراء لبنان في صورة أرشيفية (Getty)

قالت الحكومة اللبنانية الاثنين إنه لن يكون هناك اتفاق سياسي مع المتشددين المسلحين الذين هاجموا بلدة عرسال في مطلع الأسبوع.

وقال رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام في بيان أذاعه التلفزيون في نهاية اجتماع وزاري "لا حلول سياسية مع التكفيرين الذين يعبثون بمجتمعات عربية تحت عناوين دينية غريبة".

وأضاف سلام محاطا بوزرائه بعد إجتماع طارىء لبحث الوضع أن الحل الوحيد للمتشددين هو الانسحاب من عرسال. وتابع للصحفيين "إننا نؤكد أنه لا تساهل مع الإرهابيين القتلة ولا مهادنة مع من استباح أرض لبنان وأساء إلى أهله".

ووصف سلام وهو أرفع شخصية سنية في لبنان ما جرى في اليومين الماضيين "في عرسال" بأنه "اعتداء صريح على سيادة وأمن "لبنان" من قبل مجموعات إرهابية ظلامية انتهكت السيادة الوطنية وتطاولت على كرامة الجيش والقوى الأمنية تنفيذا لخطة مبرمجة مشبوهة ترمي إلى شل قدرة الدولة وأجهزتها ونشر الفوضى في بلدة عرسال ومحيطها خدمة لأهداف تتناقض مع المصلحة الوطنية العليا".

ومضى يقول "إزاء هذا التطور الخطير قرر مجلس الوزراء استنفار كل المؤسسات والأجهزة الرسمية اللبنانية للدفاع عن بلدنا والتصدي لكل محاولات العبث بأمنه والحؤول دون تحويله ساحة لاستيراد صراعات خارجية".

وقال "إن هذه المسؤولية ملقاة بالدرجة الأولى على السلطة السياسية بمؤسساتها الدستورية كافة كما هي ملقاة أيضا على جميع المرجعيات والقوى السياسية المختلفة. وهي متعلقة أيضا بالمقدار نفسه على قواتنا المسلحة من جيش وقوى أمنية التي بادرت منذ اللحظة الأولى إلى القيام بواجبها الوطني في التصدي للمعتدين بشرف وحزم وصلابة دفاعا عن الأرض وصونا لأمن اللبنانيين واستقرارهم".

وأكد "أن الجيش الذي قدم الشهيد تلو الشهيد في معركته المجيدة على أرض البقاع يحظى بدعم كامل من الحكومة بجميع مكوناتها السياسية التي تمنحه ثقتها التامة وتؤكد أنها تقف صفا واحدا وراءه في مهمته المقدسة".

وأعلن الجيش اللبناني في بيان الاثنين مقتل 14 جنديا وإصابة 86 وفقد 22 آخرين منذ بداية الاشتباكات مطلع الأسبوع.

وأشار سلام إلى أن الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل تزويد الجيش بكل ما يحتاجه للدفاع عن لبنان، موضحا أنه أجرى اتصالات دولية عدة للحصول على السلاح وخصوصا من فرنسا التي كانت قد وقعت على صفقة أسلحة مع لبنان بقيمة ثلاثة مليارات دولار ممولة من المملكة العربية السعودية في وقت سابق هذا العام.

ودعا اللبنانيين إلى الالتفاف حول القوى المسلحة الشرعية واعتماد الحوار سبيلا للتخاطب مؤكدا أن "بلدنا سيجتاز المحنة مثلما اجتاز في الماضي اختبارات عديدة".

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