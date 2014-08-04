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روسيا تعلن استسلام حوالي 400 جندي أوكراني

4/8/2014

أعلن مسؤول روسي الإثنين عن استسلام أكثر من 400 جندي أوكراني شاركوا في العملية العسكرية شرق البلاد, ودخلوا الأراضي الروسية, فيما لم تؤكد أوكرانيا هذا الأمر إلا جزئياً وبدون تحديد أرقام.

وقال مسؤول إقليمي في جهاز الأمن الروسي "فاسيلي مالاييف" كما نقلت عنه وكالتا إيتار تاس وإنترفاكس، إن الجنود الأوكرانيين "طلبوا تأمين ممر إنساني ليل الأحد على الحدود الروسية-الأوكرانية. وأضاف أن "حرس الحدود الروسي فتحوا ممراً إنسانياً وأدخلوا 438 جندياً من الجيش الأوكراني إلى الأراضي الروسية, بعدما سلموا أسلحتهم وبينهم جريح أدخل إلى المستشفى في غوكوفو جنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا".

من جهته قال ناطق أوكراني إن عدداً غير محدد من الجنود الأوكرانيين "اضطر للتراجع نحو مركز حدودي روسي إثر محاولة التقدم".

لكن هؤلاء الجنود "لم يستسلموا" كما أكد الناطق باسم "عملية مكافحة الإرهاب" أولكسي دميتراشيفسكي, والتي أطلقتها أوكرانيا ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

وتحاول القوات الأوكرانية منذ أسابيع قطع الخطوط بين معاقل المتمردين الموالين لروسيا في لوغانسك ودونيتسك من جهة, والحدود الروسية-الأوكرانية من جهة أخرى, والتي يتلقى عبرها الانفصاليون أسلحة وتعزيزات بحسب كييف.

 

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