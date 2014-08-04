تنظيم "الدولة الإسلامية" يهدد إقليم كردستان

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" الإثنين, أنه نجح في "فتح" الشريط الحدودي بين محافظتي نينوى التي يسيطر عليها ودهوك التابعة لإقليم كردستان العراق، معرباً عن أمله "استكمال فتح المنطقة بالكامل".

وخسرت قوات البشمركة خلال اليومين الماضين أهم المدن الخاضعة لسيطرتها في محافظة نينوى والمحاذية للإقليم, وهما زمار وسنجار التي تقطنها الأقلية الإيزيدية.

ونشر التنظيم مساء الأحد بياناً بعنوان "غزوة فتح الشريط الحدودي بين ولاية نينوى ومحافظة دهوك" على مواقع تابعة له. وقال البيان "انطلقت جحافل الخلافة الإسلامية السبت صوب المناطق الشمالية الغربية المحاذية لولاية نينوى الأبية، فيسر الله للمجاهدين اقتحام العديد من المناطق المهمة التي تسيطر عليها العصابات الكردية والمليشيات العلمانية".

وأضاف "بعد سلسلة معارك بمختلف أنواع الأسلحة استغرقت يوماً كاملاً وسقط وأُصيب فيها العشرات وهرب المئات منهم تاركين أعداداً كبيرة من الآليات والعجلات وكمية ضخمة من الأسلحة والأعتدة غنيمة للمجاهدين". وتابع البيان أن "الأخوة سيطروا فيها على العديد من المناطق، ووصلت سرايا الدولة للمثلث الحدودي بين العراق والشام وتركيا". وأعرب التنظيم عن نيته "استكمال فتح المنطقة بالكامل".

وتمتاز المناطق التي فرض تنظيم "الدولة الإسلامية" عليها سيطرته مؤخراً بثروتها النفطية، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي القريب من المثلث الحدودي العراقي التركي السوري.