تجمع لأنصار أردوغان في إسطنبول قبل الانتخابات

تجمع عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأحد في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، في آخر لقاء في إطار حملته قبل إسبوع من الانتخابات الرئاسية. ونظم أردوغان هذا اللقاء في ضاحية مالتيبي، حيث تدفق عشرات آلاف الأشخاص إلى مجمع رياضي رافعين رايات تحمل شعار حملة أردوغان "إرادة وطنية، سلطة وطنية"، ومعتمرين قبعات كتب عليها اسمه.

وقال رئيس الوزراء أمام أنصاره، "قد يكون هذا آخر لقاء لنا في إسطنبول. لكنني لا أقول وداعاً لإسطنبول ولا أقول وداعاً لكم". وأضاف "بإذن الله، أتمنى أن أدفن في هذه المدينة. لست هنا بصفتي رئيساُ للوزراء ولا بصفتي مرشحاً للرئاسة بل بصفتي أردوغان المنحدر من كاسيمباسا"، في إشارة إلى الحي الفقير في إسطنبول الذي أمضى فيه شبابه. وتابع، "لم نحضر إلى هنا لنكون أسياد الأمة بل لخدمة هذه الأمة".

وهاجم أردوغان خصمه الرئيسي أكمل الدين إحسان أوغلو الرئيس السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً أن "تركيا الجديدة" ستفوز في انتخابات العاشر من آب / أغسطس. وقال بنبرة ساخرة "إنه يسمي نفسه البروفسور. يتقن ثلاث لغات. هل تبحثون عن مترجم؟ إذا كنا نبحث عن مترجم فهناك أشخاص كثيرون يتقنون خمس لغات على الأقل. أستطيع القيام بهذا العمل مع مترجمي الخاص". وأضاف أن "هذا الشخص (إحسان أوغلو) لا يفقه شيئاً في السياسة".

في المقابل، تجمع الآلاف أيضاً الأحد في إسطنبول دعماً للمرشح الكردي النائب صلاح الدين دمرتاش، في ساحة كاديكوي على الضفة الآسيوية للمدينة, ولوح العديد من هؤلاء بأعلام حزب العمال الكردستاني المحظور, وبصور زعيمه المسجون في شمال غرب تركيا عبدالله أوجلان، فيما حمل آخرون لافتات كتب عليها شعار الحملة الانتخابية للمرشح الكردي "دمرتاش من أجل التغيير الديموقراطي، من أجل السلام".

وقال دمرتاش (41 عاما) أمام الحشد، "منذ أعوام عدة، حاولوا أن يجعلوا منا أعداء لئلا نكون جنباً إلى جنب"، في إشارة إلى الأكراد والأتراك، واعداً بمكافحة كل أنواع التمييز بحق الأكراد والمثليين والنساء. وأضاف أن "الرئاسة ستشكل فرصة لتهب رياح التغيير بحيث ينهض جميع من يتعرضون للقمع".

يذكر أن دمرتاش حل ثالثاً في استطلاعات الرأي خلف أردوغان ومنافسه الرئيسي إحسان أوغلو.