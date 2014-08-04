البرلمان الليبي يعقد أولى جلساته الرسمية بطبرق

أعضاء من البرلمان الليبي الجديد يجتمعون في فندق بمدينة طبرق (رويترز)

دعا البرلمان الليبي الجديد للوحدة الوطنية في أولى جلساته الرسمية الاثنين بينما واصلت المليشيات المتناحرة قتالها للسيطرة على البلاد، وتجمع المشرعون في فندق يخضع لحراسة مشددة في مدينة طبرق شرق البلاد بعدما جعل القتال العنيف المستمر منذ ثلاثة أسابيع في طرابلس وبنغازي الوضع غير آمن لعقد الجلسة في العاصمة أو في ثاني أكبر مدن البلاد.

وتأمل الدول الغربية التي سحبت دبلوماسييها ومواطنيها من البلاد بسبب العنف في أن يساهم البرلمان الجديد في دفع المليشيات المتناحرة لوقف إطلاق النار وأن تسهم المفاوضات في إنهاء الخلافات السياسية بينهم.

وانتخب مجلس النواب الليبي في يونيو ليحل محل المؤتمر الوطني العام الذي يقول بعض المحللين إن تأثير الإسلاميين فيه كان كبيرا مقارنة بالبرلمان الجديد.

وقال عز الدين العوامي نائب رئيس المؤتمر الوطني العام السابق في افتتاح الجلسة الأولى للبرلمان الجديد "إن الإسراع فى عقد هذه الجلسة لنقل السلطة من المؤتمر الوطنى إلى مجلس النواب المنتخب في هذه المرحلة الهامة من تاريخ وطننا والتى يعلو فيها صوت السلاح على صوت العقل والحكمة أصبح استحقاقا وطنيا بامتياز".

وأضاف "ندعو الله فى هذا اليوم أن يقف جميع الليبيين جنبا إلى جنب ويدا بيد من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن".

من جانبه حث وزير العدل صلاح المرغني الذي ينوب عن رئيس الوزراء نظرا لمشاركته في قمة في الولايات المتحدة المشرعين على تشكيل حكومة وحدة.

لكن وفي مؤشر على الانقسام بشأن شرعية المجلس الجديد دعا من طرابلس نوري أبو سهمين الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام المحسوب على التيار الإسلامي إلى عقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان لتسليم وتسلم السلطة في العاصمة طرابلس، ولم يتضح على الفور حجم التأييد لدعوته.

واستمر القصف المدفعي والصاروخي الاثنين في انحاء جنوب طرابلس حيث تتقاتل مليشيات لها من مصراتة لإزاحة مليشيات منافسة من الزنتان من المطار الدولي الذي يسيطرون عليه منذ عام 2011 عقب الإطاحة بالعقيد القذافي.

وقتل أكثر من مئتي شخص في المواجهات الأخيرة في العاصمة طرابلس وفي بنغازي بشرق البلاد.

والمعركة للسيطرة على مطار طرابلس جزء من صراع سياسي أوسع بين فصيلين كبيرين من المقاتلين السابقين وحلفائهم السياسيين والذين حاربوا سويا للإطاحة بالقذافي لكن الخلافات تفجرت فيما بينهم حول النفوذ.

فمن جانب تقف كتائب الزنتان ومقرها بالمدينة الواقعة على بعد حوالي 130 كلم جنوب غرب طرابلس مع مقاتلي الصواعق والقعقاع المعادين للتيار الإسلامي ومن بينهم جنود سابقون في عهد القذافي وحلفاء سياسيون يقولون إنهم يمثلون حصنا منيعا ضد سيطرة ما وصفوه بـ"المتشددين الإسلاميين" على ليبيا.

وعلى الجانب الآخر يقف مقاتلون موالون لمدينة مصراتة الساحلية في غرب البلاد والذين يتحالفون مع حزب العدالة والبناء الإسلامي وهو محسوب على جماعة الإخوان المسلمين ويقولون إنهم يقاتلون لتطهير البلاد من رجال القذافي السابقين.

وأغلقت بريطانيا سفارتها الاثنين وهي واحدة من الحكومات الغربية التي قررت سحب دبلوماسييها في الآونة الأخيرة بعد إجلاء الولايات المتحدة والأمم المتحدة لدبلوماسييها عقب اندلاع العنف والاشتباكات في طرابلس.

وأجلت سفينة تابعة لسلاح البحرية الملكي البريطاني الأحد أكثر من مائة مواطن بريطاني وأسر ليبية وبعض الأجانب، كما عبر دبلوماسيون آخرون برا إلى تونس.