إلكترونيات الطائرات عرضة لقراصنة الإنترنت

قال روبن سانتامارتا الباحث في مجال أمن الإنترنت إنه توصل لطريقة لقرصنة أجهزة الاتصال بالقمر الصناعي على طائرات الركاب عبر إشارات الإنترنت اللاسلكي "Wi-Fi" وأنظمة الترفيه الداخلية للتي تقدمها بعض الشركات على متن طائراتها، وهذه المزاعم إذا تأكدت فقد تؤدي إلى مراجعة هيكلية لأمن الطائرات.

ومن المقرر أن يكشف الباحث سانتامارتا وهو استشاري لدى شركة "I.O.Active" لأمن الإنترنت التفاصيل التقنية لبحثه في مؤتمر "Black Hat" للقرصنة بمدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية هذا الأسبوع.

ويعقد هذا المؤتمر سنويا ويلتقي فيه آلاف القراصنة وخبراء الأمن لمناقشة التهديدات الجديدة لأمن الإنترنت وتحسين إجراءات الأمن الإلكتروني.

ويتوقع أن يحظى العرض الذي سيقدمه سانتامارتا الخميس بواحدة من أعلى نسب المشاهدة في المؤتمر وسيتناول العرض نقاط الضعف في أنظمة الاتصالات بالقمر الصناعي المستخدمة أثناء الطيران وفي صناعات أخرى.

وقال سانتامارتا "32 عاما" لوكالة رويترز للأنباء "هذه الأجهزة مفتوحة على مصراعيها، والهدف من هذا الحديث هو المساعدة على تغيير الوضع".

وقال ممثلون من شركات مثل "كوبهام وهاريس وهيوز وإريديوم إنهم راجعوا بحث سانتامارتا ومخرجاته وأكدوا بعض النتائج التي توصل إليها ولكنهم في الوقت نفسه لم يؤيدوه في حجم المخاطر.