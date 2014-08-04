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إصابات في اقتحام الشرطة الإسرائيلية للأقصى

4/8/2014

أصيب عدد من المصلين عند اقتحام قوات من شرطة الإحتلال المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، صباح الإثنين، ومحاولتها إفراغ المسجد من المصلين لتأمين اقتحام المستوطنين.

بالتزامن مع ذلك، استخدمت هذه القوات الرصاص المطاطي ضد النساء اللواتي تجمعن قرب بوابات المسجد، فضلاً عن إلقاء عشرات القنابل الصوتية، وقنابل الغاز السامة على المصلين، كما أحرقت أجزاء من سجاد المسجد، ما أدى إلى إصابة عدد من المصلين بالاختناقات، خصوصاً من كبار السن.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت فجر الإثنين بوابات المسجد الأقصى أمام المسلمين، وسمحت منذ الساعة السابعة والنصف صباحاً بدخول المستوطنين، يتقدمهم عدد من كبار الحاخامات، في حين اضطر مئات المقدسيين لأداء صلاة الفجر في الشوارع والطرقات القريبة من بوابات المسجد في البلدة القديمة، وسط انتشار كبير لقوات الإحتلال.

وشمل الإغلاق منع موظفي الأوقاف ممن تقل أعمارهم عن الخامسة والأربعين عاماً من دخوله والالتحاق بعملهم.

يذكر أن جماعات الهيكل المزعوم دعت أنصارها والمجتمع اليهودي إلى أوسع مشاركة في الاقتحامات اعتباراً من اليوم وحتى يوم الثلاثاء، عشية إحياء ما يسمى "خراب الهيكل".

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