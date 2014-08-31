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كاليفورنيا أول ولاية أميركية تحظر الأكياس البلاستيكية

31/8/2014
إذا صادق حاكم كاليفورينا على المشرع سيصبح قانونا نافذا (Getty)

أقر برلمان ولاية كاليفورنيا الأميركية حظرا على استخدام الأكياس البلاستيكية في خطوة إذا صارت قانونا محليا في الولاية سيصبح الأول من نوعه في الولايات المتحدة.

وحظر عدد من المدن والمقاطعات في كاليفورنيا وولايات أخرى منها مقاطعة ماوي في ولاية هاواي استخدام الأكياس البلاستيكية لنقل مواد التسوق من متاجر البقالة.

غير أنه على مستوى الولايات المتحدة الأميركية بشكل عام عارض مصنعوا الأكياس البلاستيكية هذا الحظر بشدة، وحاولوا باللمقابل إنتاج أنواع أخرى من الأكياس البلاستيكية تتحلل طبيعيا في البيئة ولا تلوثها في محاولة للحفاظ على مكاسباتهم من هذه الصناعة.

وصوت مجلس الشيوخ في كاليفورنيا بواقع 22 صوتا مؤيدا و15 معارضا على مشروع القانون الذي يتعين أن يصدق عليه الحاكم الديمقراطي جيري براون بحلول 30 سبتمبر المقبل ليصبح قانونا ساري المفعول. ولكن براون لم يعلن حتى الآن موقفه من مشروع القانون.

من جهته قال السناتور أليكس باديلا الذي ساند مشروع القانون إن "الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة لا تلوث شواطئنا فحسب بل جبالنا وصحارينا وأنهارنا وبحيراتنا أيضا".

وأيد باديلا مشروع قانون مماثلا العام الماضي لكنه لم يمرر بالبرلمان بفارق ثلاثة أصوات فقط.

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