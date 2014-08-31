قتال عنيف ببنغازي وقصف مطار بنينا

تقاتل المليشيات في ليبيا ينذر بانزلاق البلاد للحرب الأهلية (رويترز-أرشيف)

قالت مصادر طبية وعسكرية ليبية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات اللواء السابق خليفة حفتر ومليشيات مسلحة في مدينة بنغازي شرق ليبيا مما أدى إلى مقتل مالايقل عن عشرة أشخاص وقصف مطار بنينا بصواريخ غراد.

وتشهد ليبيا أعمال عنف واشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة التي ساعدت في إسقاط معمر القذافي في 2011 في صراع للهيمنة على الحياة السياسية وموارد النفط الضخمة في البلاد.

ففي بنغازي تقاتل قوات حفتر مليشيات إسلامية من بينها أنصار الشريعة التي أنحت واشنطن باللائمة عليها في هجوم على القنصلية الأميركية في سبتمبر عام 2012 أسفر عن قتل السفير الأميركي.

كما حاول بعض مسلحي المليشيات السبت الاستيلاء على منطقة بنينا حيث يوجد مطار مدني وعسكري تسيطر عليه قوات حفتر، وكان المقاتلون قد اجتاحوا بالفعل عدة معسكرات للجيش هذا الشهر.

وقالت مصادر طبية وعسكرية ليبية إن عشرة جنود على الأقل من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لقوا مصرعهم وأصيب 25 في الاشتباكات الدائرة بالمناطق المحيطة بمطار بنينا والقاعدة الجوية الملاصقة له قرب مدينة بنغازي.

وفي السياق، قال عمر الحاسي -المكلف من قبل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بتشكيل حكومة إنقاذ وطني- إن التعاون مع المجتمع الدولي سيكون من أولويات حكومته.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية وسكان قولهم إن صواريخ غراد أصابت المطار المدني، في المعارك التي تسعى من خلالها قوات "مجلس شورى ثوار بنغازي" للسيطرة على المطار في عملية بدأتها منذ أيام تحت اسم "عملية تحرير مطار بنينا والقاعدة العسكرية الجوية الملاصقة له" من قوات حفتر.

وأفاد مراسل الجزيرة في بنغازي نقلا عن مصادر بـ"مجلس شورى ثوار بنغازي" أن شخصا قتل وأصيب اثنان جراء مواجهات السبت مع قوات حفتر.

ويقود حفتر ما يسمى "الجيش الوطني الليبي" الذي يشن منذ حوالي شهر هجوما عسكريا أطلق عليه "عملية الكرامة" ويقول إن قواته تستهدف مواقع من يسميهم "إرهابيين" في درنة وبنغازي.

وكانت القوات التابعة لحفتر قد تعرضت مؤخرا لانتكاسة إثر سيطرة مقاتلي "مجلس شورى ثوار بنغازي" على معسكراتها بالمدينة، بالإضافة إلى معسكرات تابعة لقوات الصاعقة الخاصة.

وقتل العشرات في المعارك التي شهدتها المدينة، وبلغ عدد قتلى جنود القوات الخاصة أثناء المواجهات الأخيرة ببنغازي 63 بالإضافة لحوالي مائتي جريح، وفقا لمصادر محلية.

ويتهم الثوار الليبيون اللواء حفتر بقيادة ما يعتبرونه "انقلابا" على ثورة 17 فبراير 2011 التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي.