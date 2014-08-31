جبهة النصرة تتبنى احتجاز جنود فيجي الأمميين

موقع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام على الخط الفاصل بين سوريا وإسرائيل (Getty)

تبنى تنظيم "جبهة النصرة" ذراع تنظيم القاعدة في سوريا خطف أكثر من 40 جنديا فيجيا في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بالجولان التي جرت منذ أربعة أيام، بحسب المركز الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية الإلكترونية "سايت".

وأكد التنظيم "الذي يقاتل إلى جانب المعارضة المسلحة في سوريا" في بيان أن "المحتجزين في مكان آمن، وفي حالة صحية جيدة، ويقدَّم لهم ما يحتاجونه من طعام وعلاج".

ونشر التنظيم صور 45 جنديا من عناصر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان والذين تم احتجازهم الخميس.

وقالت "جبهة النصرة" في بيانها إن اختطافها لعناصر قوات الأمم المتحدة جاء "ردا على كل ما سبق من جرائم وتواطؤ للأمم المتحدة" مع النظام السوري الذي يشن حرب لا هوادة فيها ضد مقاتلي المعارضة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأشار البيان "على مدار تلك السنوات تظاهرت منظمة الأمم المتحدة بالوقوف مع أهل الشام في ثورتهم ونضالهم ضد النظام النصيري كل ذلك لم يحرك قرارا واحدا ذا جدوى يوقف هذه الجرائم المرتكبة".

وأضاف "بالمقابل.. اتخذت منظمة الأمم المتحدة -وبالإجماع- عدة قرارات تجاه المجاهدين، فتارة يفرضون على "جبهة النصرة" العقوبات، وتارة يضعونهم على قائمة الإرهاب".

وكان قائد جيش فيجي قال الأحد إن المفاوضات الجارية من أجل الإفراج عن 44 جنديا خطفتهم جماعة على صلة بتنظيم القاعدة على الجانب السوري من مرتفعات الجولان مستمرة إلا أنه أبدى قلقه من عدم ظهور أي مؤشرات عن المكان المحتجز به جنوده.

وكان مقاتلون مجهولون خطفوا جنود فيجي العاملين ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان الخميس الماضي وهم مجموعة جنود من بين عدة مجموعات القوة الأممية الموجودة على الخط الفاصل لإطلاق النار بالجولان هوجمت في المنطقة الحدودية المضطربة بين سوريا وإسرائيل.

وقالت الأمم المتحدة ومانيلا الأحد إن أكثر من 70 جنديا فلبينيا كان مقاتلون متشددون يحاصرونهم في منطقة أخرى من الحدود قد تم نقلهم إلى مكان آمن الآن إلا أنه لم يتضح بعد مكان احتجاز جنود فيجي.

وقال الجنرال موزيز تيكويتوغا قائد جيش فيجي في مؤتمر صحفي في فيجي الأحد "في هذه المرحلة لا يمكننا تأكيد مكان وجود جنودنا، المفاوضات مستمرة على كل المستويات". وأضاف أنه حصل على تأكيدات بأنهم يتلقون معاملة جيدة ولم يلحق بهم أذى.

وتابع "لكننا ما زلنا نشعر بالقلق لأننا لا يمكننا تأكيد مكان وجودهم في الوقت الحالي، وهل ما زالوا في سوريا أم أنهم نقلوا إلى دول مجاورة".

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق الأحد إن 40 جنديا فلبينيا من جنود حفظ السلام نقلوا إلى مكان آمن خلال وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع "العناصر المسلحة" في المنطقة بعد فترة وجيزة من منتصف الليل بالتوقيت المحلي ونقلوا.

وفي مانيلا قال الجنرال جريجوريو كاتابانغ قائد القوات المسلحة الفلبينية في مؤتمر صحفي إن إسرائيل وسوريا ساعدتا فيما وصفه "بأكبر هروب" للقوات الفلبينية بعد الاشتباك مع حوالي مائة من المقاتلين المتشددين الذين كانوا يحاصروهم في معركة استمرت سبع ساعات.

وأضاف كاتابانغ "هذا الهجوم دفع قوة الأمم المتحدة لنقل جنودنا إلى موقع أكثر أمنا داخل منطقة البعثة، وتابع أنه تم نقل جنود حفظ السلام الفلبينيين من كل من الموقعين 68 و69 إلى معسكر زيواني بنجاح.