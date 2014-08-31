تنظيم الدولة يعلن ولاية الفرات بالعراق وسوريا

تنظيم الدولة الإسلامية سيطر على أجزاء واسعة من العراق (رويترز)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي سبق وأعلن الخلافة في يونيو الماضي، أعلن قيام "ولاية الفرات" في أراض تقع داخل سوريا والعراق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية "لقد ضموا مدينة البوكمال السورية ومدينة القائم العراقية والقرى المجاورة لهما في ولاية واحدة أطلقوا عليها اسم ولاية الفرات".

وتقع المدينتان على جانبي الحدود بين سوريا والعراق حول نهر الفرات.

وأضاف عبد الرحمن أن تنظيم الدولة الإسلامية "يريد أن يكسر الحدود التي أقيمت بموجب اتفاق سايكس-بيكو" في إشارة إلى اتفاق بريطاني فرنسي رسم في مطلع القرن الماضي بعيد الحرب العالمية الثانية الحدود بين الدول القائمة في منطقة الشرق الأوسط.

وهي المرة الأولى التي يعلن فيها النظيم ولادة "ولاية" تمتد أراضيها داخل الأراضي السورية والعراقية على حد سواء.