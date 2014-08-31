المعارضة الباكستانية تواصل احتجاجاتها مطالبة باستقالة شريف

دعا عمران خان زعيم المعارضة في باكستان أنصاره الأحد إلى النزول إلى الشوارع في شتى أرجاء البلاد بعد مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في اشتباكات بين المحتجين والشرطة في العاصمة ليل السبت. وأكد مسؤولو بالمستشفى أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 200 ليل السبت.

وتفجرت أعمال العنف في وقت متأخر من يوم السبت بعد محاولة آلاف المحتجين تنظيم مسيرة إلى مقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ما دفع الشرطة إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لوقفهم.

ويقيم المتظاهرون الذي يطالبون شريف بالاستقالة في مخيمات خارج المقرات الحكومية منذ أكثر من أسبوعين إلا أنها المرة الأولى التي تندلع فيها أعمال العنف وذلك بعد محاولة المحتجين اقتحام صفوف الشرطة.

وقال خان -وهو لاعب كريكت تحول إلى السياسة لأنصاره يوم الأحد إنه لن يتراجع عن مطالبه باستقالة شريف فيما دعا مزيدا من المحتجين للانضمام اليه. وأضاف "إني على أهبة الاستعداد كي أموت هنا. علمت أن الحكومة تعتزم أن تضربنا بيد من حديد الليلة. إني هنا حتى الرمق الأخير."

ومما يبرز مدى تأزم الأوضاع، من المتوقع أن يجتمع قادة الجيش في وقت لاحق يوم الأحد لبحث الأزمة مما يثير تكهنات بأن يتخذ قادة القوات المسلحة إجراءات حاسمة لوضع حد لهذه الأزمة.

ويقاوم شريف، الذي وصل إلى سدة السلطة بعد أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد العام الماضي، بإصرار نداءات المعارضة باستقالته فيما وافق على مطالبهم الأخرى ومنها التحقيق في تقارير بحدوث تزوير في نتائج الانتخابات العام الماضي. وكان الجيش قد أطاح بشريف في انقلاب عام 1999 خلال توليه رئاسة الوزراء في فترة سابقة.