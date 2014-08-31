المرصد السوري: مقتل 42 طفلاً جراء قصف النظام

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 42 طفلا قتلوا خلال الساعات الـ36 الماضية جراء قصف شنته طائرات النظام السوري في عدة مناطق بسورية. وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا في بيان "استشهد خمسة أطفال جراء تنفيذ الطيران الحربي لعدة غارات على مناطق في بلدة سراقب بمحافظة إدلب، ليرتفع إلى 42 عدد الأطفال دون سن السادسة عشر، الذين تم توثيق استشهادهم نتيجة القصف الجوي من طائرات النظام الحربية والمروحية، منذ الساعة السابعة من صباح يوم أمس، وحتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، وعدد الشهداء الأطفال مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة، وأنباء عن وجود أطفال تحت أنقاض المناطق التي تعرضت للقصف".

وأوضح المرصد "استشهد ما لا يقل عن 25 طفلا دون سن السادسة عشر، الأحد جراء غارات للطيران الحربي وقصف بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي على مناطق ببلدة أبين بريف حلب الغربي، وبلدة داعل بريف درعا، ومنطقة السباهية في غرب مدينة الرقة، ومدينة بنش ومنطقة جبالا وبلدة الهبيط في ريف إدلب".

وأضاف البيان "في حين استشهد يوم أمس 17 طفلا في حي باب النيرب ومنطقة الأرض الحمرا بحلب والرستن والحولة بريف حمص، ومدينة خان شيخون بإدلب، ومناطق في مدينة نوى بدرعا، ومدينة عربين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وموحسن بالريف الشرقي لدير الزور، إثر قصف للطيران الحربي بالصواريخ وقصف من الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على المناطق السابقة".