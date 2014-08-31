القوات العراقية تدخل بلدة أمرلي المحاصرة

قال مسؤولون إن القوات العراقية تدعمها ميليشيات مسلحة كسرت الأحد حصارا يضربه تنظيم الدولة الاسلامية على بلدة أمرلي في شمال العراق منذ شهرين. وقال رئيس المجلس المحلي لأمرلي وضباط في الجيش إن القوات تدعمها الميليشيات طردت السلحين إلى شرقي المدينة. ويتواصل القتال إلى الشمال من أمرلي.

وقال عادل البياتي رئيس المجلس المحلي لأمرلي "قوات الأمن بمساندة مقاتلي الميليشيات موجودين داخل أمرلي الآن بعد فك الحصار وهذا بالتأكيد سوف يخفف من معاناة الأهالي."

يأتي تقدم القوات العراقية بعد أن نفذ الجيش الأمريكي ضربات جوية خلال الليل على مواقع مقاتلي التنظيم قرب البلدة وأسقط مساعدات انسانية على السكان المحاصرين هناك. كما أسقطت طائرات بريطانية وفرنسية وأسترالية المزيد من المساعدات.

وقال عامر اسماعيل أحد سكان أمرلي عبر الهاتف "أستطيع ان أرى دبابات الجيش العراقي تجوب شوارع أمرلي الآن… أنا سعيد جدا بأننا تخلصنا من ارهابيي داعش الذين كانوا يهددون بذبحنا."

وسيطر تنظيم "الدولة الاسلامية" على مساحات واسعة من شمال العراق منذ يونيو حزيران. وفي مستهل الشهر الجاري ألحق التنظيم هزيمة قاسية بالقوات الكردية وهدد بدخول إقليم كردستان شبه المستقل ما دفع الولايات المتحدة لشن ضربات جوية على مواقعه.