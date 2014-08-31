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الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات جديدة على روسيا

31/8/2014

هدد الاتحاد الأوروبي روسيا بفرض المزيد من العقوبات التجارية عليها في حال لم تتراجع موسكو عن تصرفاتها في أوكرانيا غير أن الانقسامات الحادة بين القادة الأوربيين في مؤتمر في بروكسل غلف موعد فرض أي من هذه العقوبات بالغموض.

وبعد عرض طويل من رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو للأوضاع في بلاده والذي حذر خلاله من حرب شاملة وشيكة في حال استمر الجنود الروس في التقدم دعما للانفصاليين الموالين لموسكو، قرر القادة الأوروبيون يوم الأحد تكليف مسؤولي الاتحاد الأوروبي بوضع سلسلة من الإجراءات الجديدة التي يمكن أن تستهدف عددا من القطاعات في غضون أسبوع.

غير أن القلق من تأثير العقوبات على الاقتصادات الأوروبية الراكدة واحتمال فقدان موارد الطاقة الروسية قد تعني أن الاتحاد الأوروبي المنقسم على نفسه لن يوافق على فرض مهل أو شروط محددة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ينفي تورط جنوده على الرغم من الأدلة الملموسة على ذلك.

ودعا المجلس الأوروبي روسيا "للسحب الفوري لكل قواتها ومعداتها العسكرية من أوكرانيا" وحث على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وطلب القادة الأوروبيون من المفوضية الأوروبية-الذراع التنفيذية للاتحاد- وضع اقتراحات لعقوبات جديدة للإطلاع عليها في غضون أسبوع بينها إجراءات يمكن أن تعاقب أي شخص أو مؤسسة تتعامل مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل – الشخصية الأقوى في الاتحاد الأوروبي- إن الإجراءات ستكون جاهزة في غضون أسبوع وقالت إن على بوتين أن يتصرف لتجنبها. وقالت "ستتخذ قرارات بشأن عقوبات جديدة في حال استمر الوضع على ما هو عليه أو تدهور."

غير أن ميركل أوضحت أن ألمانيا غير راغبة في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا وقالت إن الحل السياسي هو الوحيد الذي سيضع حدا للنزاع في أوكرانيا.

وبدأت الأزمة الأوكرانية قبل تسعة أشهر عندما رفض سلف بوروشينكو الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ما أدى إلى انتفاضة شعبية أطاحت به عن سدة الرئاسة.

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