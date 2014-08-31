الإمارات تزود مصر بمشتقات نفطية بـ8.7 مليار دولار

(رويترز)

قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول إن الإمارات العربية المتحدة اتفقت بشكل مبدئي على تزويد مصر بجزء كبير من احتياجاتها البترولية حتى سبتمبر 2015 بقيمة 8.7 مليار دولار.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز للأنباء الأحد "سننتهي هذا الأسبوع من جميع التفاصيل على أن تصل أولى الشحنات الأسبوع المقبل".

وتحظى مصر بدعم قوي من السعودية والإمارات والكويت التي قدمت لها مساعدات بأكثر من 20 مليار دولار عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

وأوضح المسؤول "سنحصل على جزء من الاحتياجات البترولية على شكل منح لا ترد والباقي سنسدد قيمته ولكن بتسهيلات"، ورفض الخوض في تفاصيل بشأن قيمة المنح المتوقعة من إجمالي المبلغ.

يذكر أن مصر تواجه أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتعاني مناطق كثيرة من انقطاعات شبه يومية في الكهرباء.

وتابع المسؤول أن مصر "تستورد مواد بترولية بين مليار و1.3 مليار دولار شهريا".

مما يعني أن أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان يحتاج سنويا لاستيراد مواد بترولية بقيمة بين 12 و15.6 مليار دولار.