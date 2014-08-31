إسرائيل تصادر 3800 دونم في بيت لحم والخليل

ضابط إسرائيلي: قرار المصادرة بسبب مقتل 3 مستوطنين بالضفة الغربية (رويترز)

قال محمد لافي رئيس بلدية صوريف المسؤول المحلي الفلسطيني بأراضي 1948 الأحد إن إسرائيل أصدرت أمرا عسكريا بمصادرة 3800 دونم "حوالي 950 فدانا" من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل.

وأضاف محمد لافي عبر الهاتف لوكالة رويترز للأنباء "هذه أكبر عملية مصادرة تتم دفعة واحدة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الخليل وبيت لحم".

وأضاف "يأتي هذا القرار في الوقت الذي يستعد فيه الناس خلال الأشهر القادمة لقطف محصول زيتونهم المزروع في هذه الأراضي".

وأعطت إسرائيل أصحاب الأراضي مهلة 45 يوما للاعتراض على هذا القرار.

وجاء في حيثيات القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه مكتوبة باللغتين العربية والعبرية أنه "يحق لكي من يدعي بحقوق في المنطقة "المصادرة" أن يقدم اعتراضا لدى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر بمحافظة رام الله".

وأضاف القرار أن "كل من يرغب بتفاصيل أو توضيحات إضافية بشأن مضمون العلان يجوز له التوجه إلى مكتب المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في الارتباط الإسرائيلي في بيت لحم".

وأرفق بالقرار الإسرائيلي خرائط تبين حدود الأراضي الصادر بحقها قرار المصادرة.

ويرفض الفلسطينيون الإدعاء الإسرائيلي بأن هذه الأراضي أملاك عامة، وقال محمد لافي "هذه مزارع خاصة مزروعة بأشجار الزيتون وتعود لسكان بلدات صوريف والجبعة وواد فوكين".

وأضاف "يريدون منا أن نتوجه إلى المحكمة للاعتراض سنفعل ذلك ولكننا نعلم أن الحكم والجلاد واحد".

وقال لافي إن أحد ضباط الجيش الإسرائيلي أبلغه أن قرار المصادرة يأتي بسبب عملية قتل المستوطنين الثلاثة قبل أشهر.

وتقع هذه الأراضي المعلن مصادرتها بمحاذاة التجمع الاستيطاني غوش عتصيون الذي أقيم على أراض تعوض أيضا للفلسطينيين في السنوات السابقة.