أيسلندا تخفض مستوى التحذير من بركان بارداربونجا

خفضت ايسلندا مستوى التحذير من الرماد البركاني على حركة الطيران من اللون من الأحمر إلى اللون البرتقالي الأحد قائلة إن تجدد ثورة شبكة براكين بارداربونجا في البلاد لم يسفر عن انبعاث رماد بركاني.

والأحمر هو أعلى درجة على مقياس من خمس درجات ويشير إلى ما إذا كانت ثورة البركان وشيكة أو مستمرة مع احتمال انبعاث الرماد البركاني اما البرتقالي فهو الدرجة الأقل.

وكانت أكبر شبكة براكين في ايسلندا -ويبلغ طولها 190 كيلومترا وعرضها 25 كيلومترا- عبر الجزيرة الواقعة في شمال المحيط الأطلسي قد تعرضت لآلاف الزلازل خلال الأسبوعين الماضيين فيما أعلن العلماء حالة التأهب القصوى.

وفي عام 2010 كانت سحابة من الرماد البركاني المنبعثة من بركان ايجافجالاجوكول ويقع في منطقة اخرى من ايسلندا قد أغلقت معظم مناطق المجال الجوي لأوروبا لمدة ستة أيام.

وأدت ثورة البركان التي بدأت في وقت مبكر من صباح الاحد الى انبعاث الحمم لارتفاع تجاوز 50 مترا في الجو وهو قريب من ثورة اخرى سابقة استمرت بضع ساعات يوم الجمعة الماضي.

وقال مكتب الارصاد الجوية لايسلندا في بيان "لم يتم رصد وجود رماد بركاني. لذا فقد تم تغيير لون التحذير لحركة الطيران الى اللون البرتقالي."