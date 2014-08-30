كيري يدعو لتحالف عالمي لمواجهة تنظيم الدولة

جون كيري (أرشيف)

دعا وزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى تحالف عالمي واسع من أجل مكافحة "برنامج الإبادة" الذي يتبعه تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا وشمال العراق.

وجاءت دعوة كيري -قبل أسبوع من قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في ويلز في الرابع والخامس من سبتمبر- في مقال بصحيفة نيويورك تايمز دعا فيه إلى "رد موحد بقيادة الولايات المتحدة وأوسع تحالف ممكن بين الأمم".

وأوضح أنه سيسعى مع وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل إلى الاجتماع على هامش قمة الحلف "مع نظرائنا لحلفائنا الأوروبيين والهدف هو الحصول على أكبر مساعدة ممكنة".

وتابع كيري أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لا يزال يعد خطة شاملة لدحر "الدولة الإسلامية" الذي سيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق وأعلن فيها "دولة خلافة".

وتابع أن أوباما سيقترح إستراتيجية ضد "الدولة الإسلامية" خلال قمة لمجلس الأمن الدولي الذي ستتولى الولايات المتحدة رئاسته في سبتمبر.

وقال الوزير الأميركي "سننتهز هذه الفرصة لمواصلة تشكيل تحالف واسع والتأكيد على الخطر الذي يشكله هؤلاء المقاتلون الأجانب بما في ذلك الذين التحقوا بـ(تنظيم) الدولة الإسلامية".

وأكد أن "ما نحتاج إليه للتصدي للرؤية العدمية وبرنامج الإبادة هذا هو تحالف واسع يستخدم الوسائل السياسية والإنسانية والاقتصادية والقانونية والاستخباراتية لدعم التحرك العسكري".

وتابع كيري أنه سيتوجه مع هيغل إلى الشرق الأوسط بعد قمة الحلف الأطلسي للحصول على مزيد من الدعم "من الدول الأكثر تعرضا للتهديد المباشر".

وأكد وزير الخارجية الأميركي على أننا "لن نسمح لسرطان الدولة الإسلامية بالامتداد إلى دول أخرى، العالم يستطيع مواجهة هذا الوباء ودحره في نهاية المطاف".