قوات عراقية وكردية تتقدم لفك حصار إمرلي

قالت مصادر عسكرية إن وحدات الجيش العراقي وقوات كردية تتقدم باتجاه مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في محاولة لفك الحصار لبلدة إمرلي.

وقال ضابطان إن قوات عراقية وميليشيات ومقاتلين من البشمركة الكردية تتقدم من أربعة اتجاهات نحو البلدة الشمالية التي تحاصرها قوات تنظيم الدولة الإسلامية منذ أكثر من شهرين.

وفي حادث منفصل يوم السبت قالت الشرطة ومصادر طبية إن انتحاريا يقود سيارة ملغومة قتل 11 شخصا على الأقل في بلدة تقع إلى الجنوب من العاصمة العراقية بغداد.

وتمكن سكان إمرلي المسلحين من صد هجمات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. ولا يزال أكثر من 15 ألف شخص محاصرين بداخلها.

وقال ضابط بالجيش العراقي يتقدم شمالا باتجاه إمرلي من منطقة العظيم إنهم يتقدمون ببطء لأن قوات "الدولة الإسلامية" لغموا الطرق. وأضاف أنهم على بعد نحو 15 كيلومترا من البلدة في حين أن القوات المتقدمة من الشمال أصبحت على مسافة ثلاثة كيلومترات فقط.

وأضاف أنه أحصى جثث أكثر من 40 من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" قتلوا في غارات جوية عراقية على الطريق بين العظيم وقرية أنجان.