عقار تجريبي ينجح 100% بشفاء القردة من الإيبولا

أحد الباحثين يجري بعض اختبارات الحمض النووي على عقار محتمل للإيبولا (Getty)

قال علماء باحثون الجمعة إن عقار "ZMapp" التجريبي لعلاج فيروس إيبولا نجح في علاج جميع قردة التجارب الثمانية عشر من الفيروس القاتل بما فيها تلك التي وصلت إلى مرحلة المعاناة من الحمى والنزف وهي من الأعراض المميزة للمرض وكانت على وشك النفوق.

وتابع العلماء أن القردة التي لم تعالج وتركت حتى مرور خمسة أيام على إصابتها بالفيروس نجح علاجها أيضا وبقيت على قيد الحياة، ولم ينجح أي علاج تجريبي آخر للإيبولا في الرئيسيات "كل الفقاريات ومن بينها الإنسان" التي أعطيت العلاج بعد هذه الفترة من إصابتها. وتماثل فترة الخمسة أيام لدى القردة ما بين تسعة أيام و11 يوما بعد الإصابة في البشر.

وعلى الرغم من أن اثنين من عمال الإغاثة الأميركيين أصيبا بفيروس إيبولا في ليبيريا شفيا بعد أخذ عقار "ZMapp" فإن الأطباء الذين قاموا بالإشراف على علاجهم لا يعرفون بدقة إن كان عقار "ZMapp" قد ساعد على ذلك.

وتوفى طبيب ليبيري بالمرض هذا الأسبوع على الرغم من أنه أعطي العقار مثلما حدث مع قس إسباني.

وعقار "ZMapp" الذي تنتجه شركة "Mapp Biopharmaceutical" ومقرها سان دييغو جنوب ولاية كاليفورنيا لم تتم تجربته علميا على البشر حتى الآن ومازال في مرحلة الحصول على الموافقة من هيئة الغذاء والدواء الأميركية لتجربته على البشر، ولكن الدراسة الحالية هي الأولى على التي تتم على القردة.

وفي تعليق على البحث نشر في دورية نيتشر على الإنترنت قال عالم الفيروسات توماس جيسبيرت بكلية طب جامعة تكساس إن هذا النجاح "إنجاز هائل".

ولا توجد حتى الآن أمصال مسجلة لفيروس الإيبولا أو أي علاج ناجع بشكل تام، لكن التجارب السريرية للاستخدام الآمن في البشر ستبدأ الأسبوع القادم على مصل من إنتاج شركة "GlaxoSmithKline"، وفي هذا الخريف ستبدأ تجربة مصل من إنتاج شركة "Neulenk Genetics Corp".