روحاني: أمريكا تجاهلت تحذيراتنا من تنظيم "الدولة الإسلامية"

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بتجاهل التحذيرات الإيرانية الدائمة من خطر تنظيم "الدولة الإسلامية". وقال روحاني السبت في مؤتمر صحفي في طهران: "كانت هذه العناصر هي ذاتها التي مارست نشاطها في سورية وعندها حذرنا من هذه الموجة الجديدة من الإرهاب".

وأضاف روحاني أن الولايات المتحدة لم تدرك حجم التهديدات إلا متأخرا كما حدث مع طالبان والقاعدة في أفغانستان من قبل.

وأوضح روحاني قائلا: "لا تتدخل الولايات المتحدة أبدا إلا حين يسقط ضحايا من الأمريكان في العمليات الإرهابية، مضيفا أن إيران ستدعم القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، إلا أنه ليس هناك تعاون مباشر حتى الآن مع الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وأضاف روحاني في مؤتمر صحفي أن بلاده تتطلع إلي علاقات جيدة مع دول الجوار ودول العالم قائلا إن مسؤولي العديد من الدول المجاورة زاروا إيران. وقال الزعيم الايراني أن بلاده لم تعتد في تاريخها على أي دولة،

وبشأن المفاوضات النووية، قال روحاني: "إننا سنواصل المفاوضات النووية إذا لم يطرح الطرف الآخر مطالب مبالغا فيها"، متابعا" بالقول "إننا قد حققنا نتائج في المفاوضات النووية وسنعمل علي الوصول إلي الأهداف المرسومة" مشيرا إلي ضرورة رفع العقوبات الظالمة المفروضة على الشعب الإيراني.

يذكر أن إيران ومجموعة 5+1 التي تضم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا إضافة إلى ألمانيا اتفقت في ختام محادثاتهما في شهر تموز/يوليو الماضي على استئناف المفاوضات في شهر تشرين ثان/نوفمبر للتوصل الى اتفاق شامل .