رئيس وزراء ليسوتو يتهم الجيش بالانقلاب عليه والجيش ينفي

اتهم توماس ثاباني رئيس وزراء ليسوتو جيش بلاده السبت بمحاولة الانقلاب عليه وقال إنه هرب إلى جنوب افريقيا لكن الجيش نفى السعي للإطاحة به وقال إن الجنود عادوا إلى الثكنات.

وقال سكان ودبلوماسيون إن دوي اطلاق نار سمع في وقت سابق في ماسيرو عاصمة المملكة الافريقية الجبلية الصغيرة التي تحيط بها جنوب افريقيا من كل جانب واحتلت وحدات تابعة للجيش مقر الشرطة وأحاطت بمقر إقامة رئيس الوزراء.

وأضاف ثاباني لقناة (إي.ان.سي.ايه) التلفزيونية في جنوب افريقيا عبر الهاتف "انه انقلاب عسكري لأنه بقيادة الجيش. حيث خالف الجيش تعليمات القائد الأعلى الذي هو أنا." وأضاف إنه هرب إلى جنوب أفريقيا وتابع "سأعود عندما لا تعود حياتي في خطر." ولم يتضح على الفور موقعه بالتحديد.

وتابع أنه سيلتقي في وقت لاحق السبت بزعماء في جنوب افريقيا يمثلون مجموعة تنمية الجنوب الافريقي لمناقشة الأزمة في ليسوتو والتي اندلعت بعد توترات داخل حكومة ائتلافية تشكلت قبل عامين.

وقال سكان ودبلوماسيون إن الجنود المدججين بالسلاح أحاطوا بمقر اقامة رئيس الوزراء واحتلوا أيضا المقر الرئيسي لقوة الشرطة الموالية لثاباني.

وذكر الدبلوماسيون أن معظم أفراد الجيش يوالون موثيتجوا متسينج نائب رئيس الوزراء الذي تعهد بتشكيل ائتلاف جديد يطيح بثاباني. وعلق ثاباني عمل البرلمان لتفادي تصويت على سحب الثقة منه.

ونفت القوات المسلحة في ليسوتو محاولتها الانقلاب على ثاباني وقال متحدث باسم الجيش إن القوات تحركت ضد عناصر في الشرطة يشتبه بأنها تخطط لتسليح فصيل سياسي.

وقال الميجر نتليلي نتوي لرويترز "لا يوجد شيء كهذا. عاد الوضع إلى طبيعته.. عاد الجيش إلى ثكناته." وأضاف أن القوات المسلحة في ليسوتو "تدعم الحكومة المنتخبة ديمقراطيا."

ومن المتوقع أن توجه جنوب افريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الافريقي التي تضم ليسوتو دعوة شديدة اللهجة للتهدئة وتحذر الخصوم السياسيين في البلاد من أن أي تغيير غير دستوري في الحكم لن يكون مقبولا.

ومنذ استقلالها عام 1966 شهدت ليسوتو عددا من الانقلابات العسكرية. وفي 1998 قتل 58 شخصا على الأقل من مواطني ليسوتو وثمانية جنود من جنوب افريقيا وتضررت أجزاء كبيرة من العاصمة ماسيرو بسبب الصراع السياسي والقتال الذي أعقبه.