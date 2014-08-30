تبادل لإطلاق النار بين متشددين والقوات الأممية بالجولان

مركبات أممية في الجولان المحتل (رويترز)

قال وزير الدفاع الفلبيني فولتير جازمين إن مجموعة من قوات حفظ السلام الفلبينية تبادلت إطلاق النار السبت مع مسلحين متشددين يحاصرون موقعها في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال جازمين للصحفيين في رسالة الكترونية إن حوالي 40 جنديا فلبينيا يتمركزون في المعسكر 68 على الجانب السوري من الحدود تعرضوا لإطلاق نار، وذكر مسؤول بوزارة الدفاع أن جميع الجنود الفلبينيين بخير.

وتتمركز قوات حفظ السلام الفلبينية في معسكرين على الحدود، ولم يشارك في تبادل إطلاق النار مجموعة أخرى تضم 35 جنديا تتمركز في الموقع الثاني المعروف بالمعسكر 69 ويقع على بعد حوالي أربعة كيلومترات.

والقوات الفلبينية ضمن قوة الأمم المتحدة التي تشرف على منطقة فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل منذ عام 1974.

ويحاول مسؤولو الأمم المتحدة تحديد مكان 44 جنديا من فيجي ضمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام كان متشددون على صلة بتنظيم القاعدة خطفوهم الأسبوع الماضي في مرتفعات الجولان.

وتتصدى القوات الفلبينية للمسلحين المتشددين منذ حوالي 48 ساعة وترفض تسليم أسلحتها.

وقال رامون زاجالا مدير مكتب الشؤون العامة للقوات المسلحة الفلبين لقد "جرى تبادل لإطلاق النار، ولكن أود أن أطمئن الجميع أن قواتنا بخير في الوقت الحالي" دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وخطفت قوات أممية من فيجي من مواقعها على بعد نحو ثمانية كيلومترات من مكان القوات الفلبينية.