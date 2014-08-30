باروزو: على روسيا ألا تستهين بإرادة الاتحاد الأوروبي

جوزيه مانويل باروزو (رويتز)

قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إن الاتحاد مستعد للدفاع عن مبادئه في المواجهة بشأن أوكرانيا ودعا إلى حل سياسي قبل أن تصل الأزمة إلى "نقطة اللاعودة".

وقال باروزو في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في بروكسل "يجب ألا تستهين روسيا بإرادة وعزم الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن مبادئه وقيمه". وأضاف أنه لم يفت الأوان بعد للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتشديد العقوبات ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية إلا أنه يريد أن يجري التوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة.

وقال "نحن مستعدون لاتخاذ موقف قوي للغاية وإجراءات واضحة ولكننا مستمرون في الإبقاء على فرصة التوصل لحل سياسي".

وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قال في وقت سابق السبت إن هناك الآلاف من الجنود الأجانب ومئات الدبابات في أوكرانيا الآن وأدان تدخل روسيا في بلاده. وجاءت تلك التصريحات لبورشينكو في مؤتمر صحفي ببروكسل قبيل اجتماع قمة مع زعماء الاتحاد الأوروبي.

وكان متحدث باسم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن الرئيس طلب من الاتحاد الأوروبي "ردا ملائما" على توغل قوات روسية في أوكرانيا.

وفي إشارة إلى اجتماعات في بروكسل بين بوروشينكو وزعماء في الاتحاد الأوروبي السبت أضاف المتحدث لقد "عبر بوروشينكو عن الأمل في أن يوجه زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ردا ملائما للعمل العدواني على أوكرانيا".

وتابع أن "دخول قوات روسية للأراضي الأوكرانية يتطلب ردا ملائما من الاتحاد الأوروبي".

من جهة أخرى قال قال زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية إن قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا على إعداد "المجموعة التالية من العقوبات" ردا على تدخل روسيا في أوكرانيا.

وقال للصحفيين في باريس قبيل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل "من الواضح عقب هذا التدخل الروسي في أوكرانيا… أن قادة الاتحاد الأوروبي سيكلفون المفوضية الأوروبية بإعداد المجموعة التالية من العقوبات".