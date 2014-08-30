المؤبد لمرشد الإخوان في قضية مسجد الاستقامة بمصر

مرشد الإخوان محمد بديع (الجزيرة)

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت السبت بمعاقبة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وسبعة آخرين بالسجن المؤبد بتهم من بينها التحريض على القتل خلال احتجاجات عنيفة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي العام الماضي.

وحكم على بديع بالإعدام والسجن المؤبد في قضيتين أخريين في إطار سلسلة من المحاكمات التي طالت العديد من قادة ومؤيدي الإخوان المسلمين بعد عزل مرسي المنتمي للجماعة.

وأضافت المصادر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة حكمت أيضا بإعدام ستة متهمين غيابيا.

وتعود القضية إلى يوم 22 يوليو العام الماضي عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام مسجد الاستقامة بالجيزة وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 21 آخرين.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة من بينها "القتل والشروع في القتل والتحريض على القتل وحيازة أسلحة"، وقررت المحكمة في 19 يونيو إحالة أوراق بديع وبقية المتهمين لمفتي الجمهورية تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم لكن المفتي رفض تأييد حكم الإعدام "لعدم كفاية الأدلة" وأعاد القاضي أوراق القضية للمفتي مرة أخرى في السابع من أغسطس وطالبه بإعادة النظ في تقريره بشأن القضية، يذكر أن رأي المفتي في أحكام الإعدام هو تشاوري.

ومن بين قيادات جماعة الإخوان التي حكم عليها أيضا بالمؤبد اليوم محمد البلتاجي وعصام العريان إضافة إلى باسم عودة وزير التموين الأسبق في عهد مرسي وحكم على عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية بالإعدام غيابيا، والحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض.

يذكر أنه قتل مئات من أعضاء ومؤيدي الإخوان المسلمين في احتجاجات على عزل مرسي في الثالث من يوليو من عام 2013 إثر احتجاجات شعبية على حكمه، كما اعتقل الآلاف من قادة ومؤيدي الجماعة من بينهم مرسي نفسه ويخضعون للمحاكمة بتهم مختلفة، كما قتل المئات أغلبهم من أفراد الجيش والشرطة في هجمات نفذها متشددون.

وحكم على بديع و182 آخرين بالإعدام في قضية أخرى تتعلق بأعمال عنف في محافظة المنيا بصعيد مصر كما عوقب بالسجن المؤبد في قضية ثالثة تتصل باحتجاج عنيف بمحافظة القليوبية بشمال القاهرة.

وأثارت أحكام الإعدام والسجن الجماعية انتقادات واسعة من الغرب، ومن منظمات حقوق الإنسان الدولية لكن السلطات في مصر تقول إن القضاء مستقل وغير مسيس.