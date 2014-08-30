الأمم المتحدة: تم إبلاغنا بأن احتجاز جنودنا لحمايتهم

أحد جنود الأمم المتحدة بهضبة الجولان (رويترز)

قالت الأمم المتحدة إنه تم إبلاغها بأن الإسلاميين المتشددين الذين احتجزوا 44 جنديا من فيجي من قوات حفظ السلام في مرتفعات الجولان السورية المحتلة فعلوا ذلك? ?بغرض "حمايتهم " وأن كل المحتجزين من قوات الأمم المتحدة بخير.

وحاول مسؤلو الأمم المتحدة التأكد من مكان جنود حفظ السلام الذين احتجزهم مسلحون مرتبطون بالقاعدة الأسبوع الماضي داخل الأراضي السورية على امتداد الحدود بين سوريا وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال المكتب الصحفي للأمم المتحدة في بيان إن "الأمم المتحدة تلقت تأكيدات من مصادر موثوق بها بأن جنود حفظ السلام الأربعة والأربعين من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك والذين احتجزوا من مواقعهم صباح الخميس 28 أغسطس بخير وبصحة طيبة".

وأضاف المكتب الصحفي إن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لم تجر اتصالا مباشرا معهم.

وقال البيان "تم إبلاغ قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إن نية محتجزي جنود حفظ السلام هي إبعادهم عن ساحة قتال نشطة لمكان آمن لحمايتهم".

وأضاف البيان أن 72 جنديا من قوات حفظ السلام من الفلبين حاصرهم المتشددون ولم يتمكنوا من مغادرة مواقعهم لم يلحق بهم أذى أيضا وهم في حالة طيبة.

وجميع الجنود البالغ عددهم 116 هم جزء من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل منذ عام 1974 بعد حرب أكتوبر تشرين 1973 بين العرب وإسرائيل عام 1973.

وتضم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك 1223 جنديا من ست دول عاملة في المنطقة.

من جهة أخرى أوردت وكالات الأنباء خبرا عاجلا مفاده أن قوات دولية تخلي موقعها في الجولان وتغادر باتجاه المنطقة الواقعهة تحت الاحتلال من الهضبة.