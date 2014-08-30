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إنقاذ 30 جنديا من قوات حفظ السلام المحاصرين في الجولان

30/8/2014

قال مسؤولون بالأمم المتحدة إنه تم انقاذ قرابة 30 جنديا لحفظ السلام من الفلبين خلال اشتباك مسلح وقع السبت بعد أن حاصرهم متشددون على الجانب السوري من مرتفعات الجولان عدة أيام.

من جهته قال مسؤول بالأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن اسمه  "تم اخراجهم بسلام.. ثلاثون تقريبا." وأكد النبأ مسؤولون آخرون بالمنظمة الدولية. ويقول المسؤولون في الفلبين إن الجنود المحاصرين  بخير.

ويحاول مسؤولو الأمم المتحدة تحديد مكان 44 جنديا من فيجي ضمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام كان متشددون على صلة بتنظيم القاعدة خطفوهم الأسبوع الماضي في مرتفعات الجولان.

وكان وزير وزير الدفاع الفلبيني فولتير جازمين قال في وقت سابق السبت إن مجموعة من قوات حفظ السلام الفلبينية تبادلت إطلاق النار السبت مع مسلحين متشددين يحاصرون موقعها في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال جازمين للصحفيين في رسالة الكترونية إن حوالي 40 جنديا فلبينيا يتمركزون في المعسكر 68 على الجانب السوري من الحدود تعرضوا لإطلاق نار، وذكر مسؤول بوزارة الدفاع أن جميع الجنود الفلبينيين بخير.

وتتمركز قوات حفظ السلام الفلبينية في معسكرين على الحدود، ولم يشارك في تبادل إطلاق النار مجموعة أخرى تضم 35 جنديا تتمركز في الموقع الثاني المعروف بالمعسكر 69 ويقع على بعد حوالي أربعة كيلومترات

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