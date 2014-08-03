مقتل ثمانية جنود لبنانيين باشتباك بعرسال الحدودية

التعزيزات العسكرية من الجيش اللبناني تتدفق على بلدة عرسال الليلة الماضية (AP)

قال الجيش اللبناني الأحد إن ثمانية جنود لبنانيين قتلوا في اشتباكات مع مسلحين استمرت طول الليل في بلدة عرسال الحدودية القريبة من سوريا وفي محيطها.

وأضاف الجيش في بيان "تابعت وحدات الجيش طوال الليل وحتى صباح اليوم عملياتها العسكرية في منطقة عرسال ومحيطها حيث قامت بملاحقة المجموعات المسلحة والاشتباك معها، "وقد سقط للجيش خلال هذه الاشتباكات ثمانية شهداء وعدد من الجرحى".

وكان مراسل الجزيرة في بيروت قال في وقت سابق نقلا عن مصادر عسكرية إن أكثر من خمسين جريحا سقطوا في المعارك العنيفة الدائرة في عرسال منذ الجمعة الماضية، كما اختطف أكثر من عشرة عسكريين، وبلغ عدد عناصر القوى الأمنية الذين وقعوا في أيدي المسلحين 22 عنصرا.

وأشار إلى أن المعارك مازالت مستمرة، وأن الجيش استدعى فوجا من المغاوير وتوجه مباشرة إلى عرسال تمهيدا للمعركة التي ستبدأ جديا صباح الأحد, وأكد أن المعركة تنحو باتجاه جرود عرسال التي تقوم مدفعية الجيش بقصفها حاليا، حيث خرج جميع المسلحين من المناطق السكنية في البلدة وتوجهوا إلى مخابئهم في الجرود.

من جهة أخرى، أفاد مسؤول أمني لبناني بأن 11 مسلحا قتلوا في اشتباكات مع الجيش اللبناني خلال هجوم شنته القوات اللبنانية في وادي حميد قرب عرسال.

وكان الجيش اللبناني قد أوقف في عرسال قائد ما يسمى "لواء فجر الإسلام" المدعو عماد جمعة، حيث دخلت على إثر ذلك مجموعات سورية مسلحة موالية لجمعة إلى عرسال، ودارت اشتباكات بينها وبين القوى الأمنية في المنطقة.

وبدأ التوتر في البلدة عقب توقيف الجيش لجمعة -وهو قائد إحدى الكتائب في سوريا-، وكان قد أعلن بيعته لتنظيم الدولة الإسلامية قبل أسابيع.

وتتركز المعارك في منطقة وادي حميد على أطراف عرسال، البلدة ذات الأغلبية السنية المتعاطفة إجمالا مع المعارضة السورية، والتي تتشارك حدودا طويلة مع منطقة القلمون حيث تدور معارك بين القوات النظامية السورية وحزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلين أغلبيتهم من الجهاديين من جهة أخرى.

من جهته، تعهد الجيش اللبناني برد "حاسم" لمنع "نقل المعركة" من سوريا إلى الأراضي اللبنانية.