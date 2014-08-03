البث الحي
منوعات

قتلى وجرحي في زلزال جنوب غرب الصين

3/8/2014
 

 

قتل ما لايقل عن 175 شخصا بعد هزة أرضية ضربة إقليم يونان جنوب غرب الصين اليوم الأحد، وبلغت قوة الهزة الأرضية 6.3 درجة بمقياس ريختر .

كما أسفرت الهزة الأرضية عن فقدان ما يقرب 180 شخاصا وأكثر من 1400 مصابا، حبث تسببت في إنهيار آلاف المنازل المباني في المنطقة .

وذكرت الهيئة الأمريكية للمسح الجيولوجي أنها رصدت الزلزال على عمق بسيط بلغ 1.6 كيلو مترا، ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية فقد شعر سكان إقليم يونان بقوة الزلزال، كما شعر به سكان إقليمي قويتشو وسيتشوان .

   يذكر أن هذه المنطقة تتعرض بشكل دائم للزلازل، قُتل فيها 1400 شخصا في واحد منها عام 1974، أما إقليم سيتشوان قُتل 70 ألف شخص عام 2008 .

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)