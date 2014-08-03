قتلى وجرحي في زلزال جنوب غرب الصين

قتل ما لايقل عن 175 شخصا بعد هزة أرضية ضربة إقليم يونان جنوب غرب الصين اليوم الأحد، وبلغت قوة الهزة الأرضية 6.3 درجة بمقياس ريختر .

كما أسفرت الهزة الأرضية عن فقدان ما يقرب 180 شخاصا وأكثر من 1400 مصابا، حبث تسببت في إنهيار آلاف المنازل المباني في المنطقة .

وذكرت الهيئة الأمريكية للمسح الجيولوجي أنها رصدت الزلزال على عمق بسيط بلغ 1.6 كيلو مترا، ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية فقد شعر سكان إقليم يونان بقوة الزلزال، كما شعر به سكان إقليمي قويتشو وسيتشوان .

يذكر أن هذه المنطقة تتعرض بشكل دائم للزلازل، قُتل فيها 1400 شخصا في واحد منها عام 1974، أما إقليم سيتشوان قُتل 70 ألف شخص عام 2008 .