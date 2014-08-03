العهد اللبناني يقترب من التعاقد مع المصري عمرو زكي

المهاجمم المصري عمرو زكي (الجزيرة مباشر – أرشيف )

قال تميم سليمان رئيس نادي العهد الذي ينافس في الدوري اللبناني لكرة القدم الأحد، أن النادي على مشارف التعاقد مع عمرو زكي مهاجم منتخب مصر، في صفقة انتقال حر، مؤكدا أن المفاوضات حسمت مع زكي الذي سيصل إلى بيروت غدا الإثنين، من أجل توقيع عقد لموسم واحد.

وأضاف سليمان أن العهد بطل الدوري اللبناني ثلاث مرات سيضم أيضا المدافع المصري محمد جيلاني الذي سبق له اللعب في الإسماعيلي ووادي دجلة والمقاولون العرب.

ولعب زكي في النصف الأول من الموسم الماضي في السالمية الكويتي قبل أن ينتقل إلى الرجاء البيضاوي المغربي في يناير كانون الثاني، الذي أنهى تعاقده مع المهاجم المصري بالتراضي بعد شهر واحد فقط بسبب خضوعه لجراحة في ميونيخ دون علم النادي الذي كان سمح له بالذهاب إلى ألمانيا من أجل فحو، ولم يرتبط زكي بأي نادي منذ انفصاله عن الرجاء.

وشارك زكي البالغ من العمر 31 عاما في 63 مباراة دولية مع منتخب مصر منذ ظهوره الأول ضد ساحل العاج في لقاء بتصفيات كأس العالم عام 2004 وسجل 29 هدفا، كما ساهم المهاجم في فوز مصر بكأس الأمم الأفريقية 2006 و2008 وأحرز خمسة أهداف في البطولتين.

وتضمنت مسيرة زكي اللعب في المنصورة وأنبي والزمالك في مصر وويجان اثليتيك وهال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز كما، لعب لفترة قصيرة ضمن صفوف لوكوموتيف موسكو الروسي والازيجسبور التركي .