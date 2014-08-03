الدولة الإسلامية يسيطر على بلدتين بشمال العراق

أحد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يرفع علمها بشمال العراق (أرشيف-Getty-AFP)

قال شهود ان تنظيم الدولة الإسلامية بسط سيطرته على بلدة سنجار في شمال العراق الأحد في ثاني انتصار كبير على القوات الكردية في المنطقة، وقال شهود إن السكان في سنجار يفرون من البلدة بعد مقاومة لا تذكر من جانب القوات الكردية لمقاتلي الدولة الإسلامية وكان التنظيم قد استولى في وقت سابق من اليوم الأحد على بلدة زمار من أيدي القوات الكردية.

وأضاف الشهود أن التنظيم -الذي أحرز تقدما مباغتا في شمال العراق في يونيو- حذر سكان القرى المجاورة على طول الحدود مع سوريا وطالبهم بإخلاء منازلهم مما ينبئ بهجوم مزمع.

وقد أكد تنظيم الدولة الإسلامية الأحد في بيان له إنه سيطر على مدينة زمار شمال غرب الموصل -ثاني أكبر المدن في العراق- وعدد من البلدات والقرى بالمنطقة، وأجبر قوات البشمركة الكردية على الانسحاب منها، ووصلت عناصره إلى الحدود مع سوريا وتركيا.

وأضاف في البيان الذي نُشر على موقع التنظيم الإلكتروني بالشبكة العنكبوتية أن العشرات ممن سماهم "العصابات الكردية والمليشيات العلمانية" سقطوا ما بين قتيل وجريح، وهرب المئات منهم "تاركين أعداداً كبيرةً من الآليات والعجلات وكمية ضخمة من الأسلحة والأعتدة غنيمةً للمجاهدين".

وأوضح التنظيم أن "سراياه" وصلت إلى المثلث الحدودي بين العراق وسوريا وتركيا، دون ذكر مزيد من التفاصيل ومكتفياً بالابتهال إلى الله تعالى "أن يُتم على المجاهدين استكمال فتح المنطقة بالكامل".

يأتي هذا التطور بينما اعترف الجيش العراقي بمقتل 23 من جنوده في اشتباكات مع مسلحين جنوب العاصمة بغداد.

وأعلن التنظيم الذي يسيطر على مناطق شاسعة في شمال وغرب العراق في بيانه أن عناصره استولوا أيضا على مناطق في الجزء الشمالي الغربي من محافظة نينوى بعد معارك مع قوات البشمركة استُخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

ولم يصدر حتى الآن من السلطات المدنية أو العسكرية في إقليم كردستان العراق، الذي كانت قوات البشمركة التابعة له تسيطر على تلك المناطق، ما يؤكد أو ينفي صحة ما ورد في بيان تنظيم الدولة الإسلامية.

غير أن مصادر عراقية محلية أكدت سيطرة التنظيم على مدينة زمار وعلى معسكر الكِسك، وهو أحد أكبر المعسكرات في المنطقة، فضلاً عن حقل "عين زالة" النفطي.

وكان 14 عنصرا من قوات البشمركة الكردية قد قتلوا السبت في معارك مع عناصر الدولة الإسلامية الذين هاجموا ناحية زمار التي تخضع لسيطرة الأكراد شمال مدينة الموصل، بحسب مصادر رسمية وأخرى في قوات البشمركة.

وأوضحت المصادر أن "مسلحي الدولة الإسلامية هاجموا مواقع لقوات البشمركة قرب حقل للنفط وسد الموصل الواقعين في ناحية زمار شمال مدينة الموصل، ما أسفر عن مقتل 14 من عناصر البشمركة".

وقالت تلك المصادر إن قوات البشمركة تمكنت من قتل حوالي مائة من مسلحي الدولة الإسلامية الذين فرضوا سيطرتهم على مدينة الموصل، وأسروا 38 منهم، وبسطت سيطرتها على جميع المواقع التي احتلها عناصر داعش في بداية الهجوم".

يشار إلى أن ناحية زمار من المناطق التي كانت قوات البشمركة قد قامت بفرض سيطرتها عليها بعد انسحاب قوات الجيش والشرطة الاتحادية في أعقاب سقوط مدينة الموصل ومدن أخرى شمال البلاد بيد تنظيم "داعش".

ومنطقة زمار يسكنها غالبية من الأكراد إلى جانب أقليات دينية أخرى، ويطالب إقليم كردستان بضمها إليه إلى جانب مناطق شاسعة أخرى وأبرزها مدينة كركوك التي فرض الأكراد سيطرتهم عليها، بعد انسحاب الجيش منها.