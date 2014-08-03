الجيش الإسرائيلي: العسكري المفقود قتل في العمليات بغزة

صورة للضابط الإسرائيلي المفقود الذي أعلنت إسرائيل مقتله (أرشيف)

قال بيان للجيش الإسرائيلي في بيان "إنه ثبت أن هدار جولدين العسكري الذي كان يخشى أن تكون حماس قد خطفته في قطاع غزة قتل في العمليات.

وجاء في جزء جزء من بيان الجيش إن?? ??"لجنة خاصة برئاسة كبير حاخامين قوات الدفاع الإسرائيلية أعلنت موت ضابط مشاة قوات الدفاع الإسرائيلية من لواء جيفاتي اللفتنانت هدار جولدين الذي قتل في معركة في قطاع غزة يوم الجمعة 1 أغسطس 2014″.

ولم يشر البيان عن الكيفية التي تم بها التأكد من موته أو عما إذا تمت استعادة جثة الضابط القتيل أم لا.

وكان الجيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن الجمعة إمكانية اختطاف غولدن من قبل المقاومة الفلسطينية, لكن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) نفت أسر الضابط, ورجحت أن يكون قتل خلال القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجموعة من عناصر المقاومة فقدت الاتصال بهم.

وأضافت "لقد فقدنا الاتصال بمجموعة المجاهدين التي تواجدت في كمين نصبوه لجنود الاحتلال أثناء توغلهم ليلا شرقي رفح، ونرجح أن جميع أفراد هذه المجموعة قد استشهدوا في القصف الصهيوني، فيما قتل معهم الجندي الذي يتحدث العدو عن اختفائه، على افتراض أن هذه المجموعة من مقاتلينا قد أسرت هذا الجندي أثناء الاشتباك".

واتهمت حماس تل أبيب بافتعال الحادثة للتملص من الهدنة التي أعلنتها الخميس الأمم المتحدة والولايات المتحدة, في حين طالبت الأخيرة الحركة بإطلاق الضابط الإسرائيلي "في أسرع وقت ممكن".