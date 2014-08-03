البرلمان الليبي … أولى جلساته الرسمية يوم الاثنين

عقد مجلس النواب الليبي المنتخب في25 حزيران أولى جلساته السبت في مدينة طبرق بشرق البلاد.

وكانت أقرب لجلسة تشاورية حسب ما عبر عنه بعض النواب الليبين، وبسبب عدم اكتمال النصاب، أرجئ البرلمان جلسته الرسمية إلى يوم الاثنين في طبرق البعيدة عن أعمال العنف بأقصى شرق البلاد.

ومن المنتظر أن يقوم البرلمان بتشكيل حكومة جديدة تعمل على حل عدة أزمات تواجهها ليبيا اليوم أهما الأزمة الأمنية في طرابلس وبنغازي بين قوات حفتر ومسلحين، كما يشهد اقتصاد البلاد وضعاً مأساويا بسبب إيقاف تصدير النفط وزيادة أعداد العاطلين عن العمل ، ناهيك عن ضعف الخدمات.

من جهته، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى وقف العنف في ليبيا ، وشدد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه ما يحدث في ليبيا.

وفي سياق متصل، تواصل العديد من الدول إجلاء رعاياها من ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة، وكانت بريطانيا وبولندا هما آخر من أعلن إغلاق سفارتيهما مؤقتا، بينما أعلنت رومانيا أن سفارتها ستظل مفتوحة، بيد أنها دعت مواطنيها إلى مغادرة البلاد بلا تأخير.

فيما قررت تونس استئناف العمل في معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا بعد إغلاقه نهاية الأسبوع الماضي.