احتدام صراع الفصائل المسلحة للسيطرة على مطار طرابلس

حطام إحدى الطائرات المتناثرة على أرض مطار طرابلس (أرشيف-رويترز)

قالت الحكومة الليبية الأحد إن أكثر من 20 شخصا قتلوا السبت جراء المعارك العنيفة بين الفصائل المسلحة الليبية المستمرة منذ ثلاثة أسابيع للسيطرة على مطار طرابلس الدولي.

وهدأت حدة المعارك في العاصمة الليبية الأحد غير أن سحابة من الدخان الأسود تخيم فوق المدينة جراء استمرار اشتعال خزان رئيسي للوقود جراء إصابته بصاروخ يوم السبت.

وكانت معظم الحكومات الغربية قد أخلت سفاراتها بعد اندلاع الاشتباكات في العاصمة طرابلس وفي مدينة بنغازي شرق البلاد خوفا من انزلاق ليبيا من جديد إلى الحرب الأهلية بعد ثلاث سنوات على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمعمر القذافي.

وقالت الحكومة الليبية في بيان الأحد إن المستشفيات في طرابلس استقبلت 22 جثة و72 جريحا.

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أنها "تتابع بشكل مستمر ومكثف جهود الوساطة التي تبذلها اللجان المكلفة والوسطاء من أجل إيقاف هذه الاشتباكات والقصف المتبادل والعمل على إعادة الحياة الطبيعية إلى مدينة طرابلس"، وأضافت أن "هنالك عقبات تواجه هذه الجهود نتيجة لتعنت المجموعات المعتدية على المدينة".

وتهاجم الفصائل الإسلامية المتحالفة مع مدينة مصراتة الغربية الساحلية المطار بالصواريخ ونيران المدفعية لإخراج منافسيهم ثوار الزنتان من العاصمة والذين يسيطرون أيضا على مطار طرابلس منذ سقوط نظام القذافي عام 2011.

وحارب مقاتلو مصراتة والزنتان جنبا إلى جنب في الماضي للاطاحة بالقذافي ولكن وبعد مرور ثلاث سنوات فمازالوا يرفضون تسليم سلاحهم إلى الدولة وخاضوا نزاعات مسلحة مع الكتائب الأخرى من أجل السيطرة على ليبيا.

وفي بنغازي تحالف مقاتلون إسلاميون وثوار سابقون لمحاربة قوات الجيش واحتلوا قاعدة عسكرية للقوات الخاصة في الأسبوع الماضي وطردوا الجيش إلى خارج حدود المدينة.

وعجزت الحكومة المركزية والجيش محدود الإمكانات عن السيطرة على الفصائل المسلحة، وهي كتائب مسلحة شبه رسمية تدفع لها وزارات الدولة رواتب وتسيطر على مخزون هائل من الصواريخ والدبابات والأسلحة متبقية من عهد القذافي.