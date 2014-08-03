البث الحي
منوعات

احتدام صراع الفصائل المسلحة للسيطرة على مطار طرابلس

3/8/2014
حطام إحدى الطائرات المتناثرة على أرض مطار طرابلس (أرشيف-رويترز)

قالت الحكومة الليبية الأحد إن أكثر من 20 شخصا قتلوا السبت جراء المعارك العنيفة بين الفصائل المسلحة الليبية المستمرة منذ ثلاثة أسابيع للسيطرة على مطار طرابلس الدولي.

وهدأت حدة المعارك في العاصمة الليبية الأحد غير أن سحابة من الدخان الأسود تخيم فوق المدينة جراء استمرار اشتعال خزان رئيسي للوقود جراء إصابته بصاروخ يوم السبت.

وكانت معظم الحكومات الغربية قد أخلت سفاراتها بعد اندلاع الاشتباكات في العاصمة طرابلس وفي مدينة بنغازي شرق البلاد خوفا من انزلاق ليبيا من جديد إلى الحرب الأهلية بعد ثلاث سنوات على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمعمر القذافي.

وقالت الحكومة الليبية في بيان الأحد إن المستشفيات في طرابلس استقبلت 22 جثة و72 جريحا.

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أنها "تتابع بشكل مستمر ومكثف جهود الوساطة التي تبذلها اللجان المكلفة والوسطاء من أجل إيقاف هذه الاشتباكات والقصف المتبادل والعمل على إعادة الحياة الطبيعية إلى مدينة طرابلس"، وأضافت أن "هنالك عقبات تواجه هذه الجهود نتيجة لتعنت المجموعات المعتدية على المدينة".

وتهاجم الفصائل الإسلامية المتحالفة مع مدينة مصراتة الغربية الساحلية المطار بالصواريخ ونيران المدفعية لإخراج منافسيهم ثوار الزنتان من العاصمة والذين يسيطرون أيضا على مطار طرابلس منذ سقوط نظام القذافي عام 2011.

وحارب مقاتلو مصراتة والزنتان جنبا إلى جنب في الماضي للاطاحة بالقذافي ولكن وبعد مرور ثلاث سنوات فمازالوا يرفضون تسليم سلاحهم إلى الدولة وخاضوا نزاعات مسلحة مع الكتائب الأخرى من أجل السيطرة على ليبيا.

وفي بنغازي تحالف مقاتلون إسلاميون وثوار سابقون لمحاربة قوات الجيش واحتلوا قاعدة عسكرية للقوات الخاصة في الأسبوع الماضي وطردوا الجيش إلى خارج حدود المدينة.

وعجزت الحكومة المركزية والجيش محدود الإمكانات عن السيطرة على الفصائل المسلحة، وهي كتائب مسلحة شبه رسمية تدفع لها وزارات الدولة رواتب وتسيطر على مخزون هائل من الصواريخ والدبابات والأسلحة متبقية من عهد القذافي.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)