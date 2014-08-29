وزير الدفاع المصري يلتقي بوفد تكتل أعضاء الكونجرس الأمريكي

وزير الدفاع المصري صدقي صبحي

أ ش أ – التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بوفد من تكتل أعضاء الكونجرس الأمريكي من أصول أفريقية الذي يزور مصر حاليا برئاسة النائبة ايدي جونسون عضو لجنة العلوم والتكنولوجيا بمجلس النواب الأمريكي.

تناول اللقاء تبادل الرؤي نحو تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وانعكاسها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط ، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

وأعرب وفد الكونجرس عن تقديرهم للجهود المصرية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ، وتأكيد دعمهم لمصر في الحرب على الإرهاب والتأسيس لمرحلة جديدة من التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .