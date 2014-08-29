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وزير الداخلية اللبناني: الوضع في عرسال "قنبلة موقوتة"

29/8/2014

وصف وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق  الجمعة  الوضع في بلدة عرسال الحدودية مع سورية  في وادي  البقاع شرق لبنان ، بأنه لم ينته وهو "قنبلة موقوتة "جاهزة للإنفجار.  وكانت بلدة عرسال شهدت في مطلع الشهر الحالي معارك بين الجيش اللبناني  ومسلحين بعد أن قاموا بشن هجوم على مواقع للجيش في المنطقة ، وانسحبوا بعد بضعة أيام بعد تدخل "هيئة العلماء المسلمين"، لكنهم  أخذوا معهم عدداً من الأسرى من القوى الأمنية والجيش اللبناني ، وعاودوا  الاعتداء على الجيش الخميس .

وقال المشنوق في تصريح له الجمعة بعد لقائه رئيس "تكتل التغيير  والإصلاح" النائب ميشال عون " إن موضوع عرسال لم ينته والوضع بين المسلحين والأهالي وموضوع العسكريين المخطوفين، يشغل كل اللبنانيين".

وأضاف أن موضوع عرسال "يحتاج إلى توافق كل القوى السياسية على عدد من  المواضيع والتوجهات، لأن الذي نشهده والذي حصل ليس فقط لم ينته، بل  قنبلة موقوتة جاهزة دائمة للانفجار".

وتابع المشنوق "نتمنى بمساعي القوى السياسية كلها أن نستطيع تحقيق تقدم في موضوع عرسال وموضوع النزوح السوري ككل، فلا بد من وضع جدولة له لنخفف من آثاره السلبية على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية". كما شدد المشنوق على أن "موضوع العسكريين المخطوفين في عرسال أمانة في  أعناقنا"

من جانبه قال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة إن الولايات المتحدة بدأت تسليم شحنة أسلحة تشمل بنادق هجومية وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر بقيمة 20 مليون دولار إلى الحكومة اللبنانية لتعزيز قدرات الجيش بعد استيلاء متشددين  على بلدة حدودية لعدة أيام هذا الشهر.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان إن تسليم الشحنة بدأ يوم الخميس مع وصول "480 صاروخا محمولا على الكتف وأكثر من 500 بندقية إم16-إيه4 والكثير من مدافع الهاون واليوم وصلت ألف بندقية وقريبا سوف يصل المزيد من مدافع الهاون وقاذفات القنابل والمدافع الرشاشة والأسلحة المضادة للدروع".

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