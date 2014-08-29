مجلس الأمن يتهم الحوثيين بزعزعة الأمن في اليمن

دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة الحوثيين في اليمن لوقف الأعمال العدائية ضد الحكومة، وحذر الدول الأجنبية من التدخل في هذا البلد.

مظاهرات الحوثيين في اليمن

وقال المجلس في بيان "يعبر المجلس عن قلقه البالغ تجاه تدهور الوضع الأمني في اليمن في ضوء التحرك الذي قام به الحوثيون بقيادة عبد الملك الحوثي وأولئك الذين يؤيدونه لتقويض التحول السياسي والأمن في اليمن".

وأضاف المجلس، "هذه الأعمال تشمل تصعيد حملتهم لإسقاط الحكومة وإقامة مخيمات داخل صنعاء وحولها، والسعي لتقويض سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش

على الطرق الاستراتيجية في صنعاء، إضافة إلى القتال المستمر في الجوف". ودعا مجلس الأمن الحوثيين لسحب قواتهم من محافظة عمران وإعادتها لسيطرة الحكومة اليمنية.

وطالب المجلس في البيان كل الدول الأعضاء "للكف عن التدخل الخارجي الذي يستهدف إذكاء الصراع وعدم الاستقرار والعمل بدلا من ذلك على دعم عملية الانتقال السياسي".