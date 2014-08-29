كاميرون يعتزم سن تشريع جديد لمواجهة خطر الإرهاب

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم الجمعة إنه يعتزم إعداد تشريع جديد لتشديد القيود على البريطانيين المسافرين إلى سوريا والعراق للقتال إلى جانب "المتطرفين الإسلاميين". وتابع كاميرون في مؤتمر صحفي "سألقي بيانا في مجلس العموم يوم الاثنين يتضمن اتخاذ خطوات إضافية لمنع الأشخاص من السفر من خلال تشريع جديد يسهل عملية مصادرة جوازات سفرهم."

وأضاف كاميرون إن التطرف الإسلامي لا يعبر عن الإسلام لكن هناك من يعتنقه وعلينا مواجهته، غير أن عملية التصدي للإرهاب ستستمر لسنوات ونعمل وفق تدابير للتحرك، لدى وجب التعاون مع أجهزة الاستخبارات الحليفة ضروري من أجل التصدي لهؤلاء المتطرفين.

كلام كاميرون جاء في وقت رفعت السلطات البريطانية درجة التحذير من أخطار الهجمات الإرهابية على خلفية الحروب الدائرة في كل من سورية والعراق من درجة "خطر كبير" إلى " خطر شديد".

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إن رفع مستوي التحذير يعني أن الحكومة البريطانية تعتقد أن هجوما إرهابيا صار "محتملا بدرجة عالية "، لكنها أكدت على أنه لا يوجد تهديد محدد لبريطانيا ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن هناك هجوما وشيكا.

وقالت الوزيرة في بيان لها :" إن رفع مستوى التحذير له علاقة بالتطورات الجارية في سورية والعراق حيث تخطط الجماعات الإرهابية لشن هجمات ضد الغرب".

وأضافت أن " بعض تلك المؤامرات من المحتمل أن يتورط بها بعض المقاتلين الأجانب الذين سافروا إلى هناك من المملكة المتحدة وأوروبا للمشاركة في تلك الصراعات".

وقد استولى تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من العراق وسورية المجاورة في الأشهر الأخيرة مما أثار المخاوف الدولية من ظهور جيب إقليمي متشدد.

من جانبه قال الرئيس باراك أوباما إنه لم يستقر بعد على استراتيجية للتصدي لمسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" داخل سورية وإن تركيزه ما زال منصبا على حماية المصالح الأمريكية داخل العراق.

وشدد أوباما على أن هزيمة تلك الجماعة سوف يحتاج إلى استجابة إقليمية للتهديد الذي لا يمكن التعامل معه بتدخل الجيش الأمريكي فقط.