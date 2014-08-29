بوتين: روسيا النووية مستعدة لمواجهة أي عدوان

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة من أن القوات المسلحة الروسية التي تدعمها ترسانة نووية مستعدة لمواجهة أي عدوان وقال في معسكر للشباب الموالي للكرملين إن على الدول الأجنبية أن تفهم أن "من الأفضل ألا تعبث معنا".

وتابع بوتين أمام أن سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم في مارس اذار كان ضروريا لإنقاذ السكان المتحدثين بالروسية من عنف الحكومة الاوكرانية. وقال إن القتال المستمر في شرق أوكرانيا حيث شن انفصاليون موالون لروسيا انتفاضة في ابريل نيسان كان نتيجة لرفض كييف التفاوض.

وتتهم أوكرانيا وحكومات غربية روسيا بإرسال قوات ومدرعات لدعم الانفصاليين في الصراع الذي قتل بالفعل أكثر من 2000 شخص. وتنفي روسيا هذا الاتهام.

وأضاف في حديثه لمعسكر الشباب "روسيا بعيدة كل البعد عن التورط في أي صراعات واسعة النطاق. لا نريد ولا نخطط لذلك. لكن من الطبيعي أن نكون مستعدين دوما للتصدي لأي عدوان على روسيا."

وقال بوتين "على شركاء روسيا أن يدركوا أن من الافضل ألا يعبثوا معنا." وتابع قائلا "أعتقد انه لا أحد يفكر في بدء صراع على نطاق واسع مع روسيا. أريد ان أذكركم بأن روسيا واحدة من القوى النووية الرائدة."

من جانبه قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة الجمعة أن 2593 شخصا قتلوا في الصراع الدائر في شرق أوكرانيا منذ منتصف أبريل نيسان. وأضاف ايفان سيمونوفيتش مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان للصحفيين "التصاعد واضح ومثير للقلق هناك زيادة كبيرة في محصلة القتلى في الشرق".