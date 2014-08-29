بايرن يتوصل لاتفاق من أجل ضم الونسو لاعب وسط ريال مدريد

تشابي ألونسو لاعب وسط ريال مدريد

أعلن ريال مدريد الاسباني اليوم الجمعة إنه توصل لاتفاق من أجل الاستغناء عن لاعب الوسط تشابي ألونسو إلى بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وقال ريال مدريد بطل أوروبا بموقعه على الإنترنت "توصل ريال مدريد وبايرن ميونيخ لاتفاق من أجل صفقة تشابي الونسو"، وأضاف "سيتحدث اللاعب لوسائل الاعلام اليوم في الساعة 11 صباحا باستاد سانتياجو برنابيو الى جانب اميليو بوتراخينيو مدير العلاقات العامة"

وكان الونسو32 عاما أعلن اعتزال اللعب الدولي مع منتخب أسبانيا هذا الاسبوع بعد الفوز مع بلاده ببطولة اوروبا مرتين وبكأس العالم 2010

وتحرك بايرن سريعا لتعزيز خط وسط الفريق بعد إصابة الأسباني خابي مارتينيز في أربطة الركبة وابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب قد تصل إلى ستة أشهر.